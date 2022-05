Pese a su decepcionante temporada, Lionel Messi es el atleta número uno en la lista Forbes

Aunque la temporada de Lionel Messi puede ser catalogada como decepcionante, principalmente por fracasar en su intento de alzar la Champions League con el París Saint Germain, el astro argentino tiene muchas razones para sonreír… Para ser más exactos, ¡130 millones de razones!

El siete veces ganador del Balón de Oro encabezó la lista de Forbes de los atletas mejor pagados de 2022, superando al astro de los Lakers, Lebron James, y al goleador del Manchester United, Cristiano Ronaldo.

De acuerdo con Forbes el capitán de la selección de Argentina generó 75 millones de dólares por sus actividades futbolístias y un extra de $55 millones en publicidad y patrocinio.

Es la segunda vez que Messi domina la lista de atletas con mayor remuneración anual, luego de encabezarla en 2019.

El legado de LeBron

Space Jam Film Review - Space Jam: A New Legacy (AP)

Esta vez fue secundado por James, la estrella de la NBA que aunque este año no pudo llevar a Los Angeles Lakers a los playoffs, pero eso no le impidió embolsillarse la suma de $121,2 millones en el año, sacando provecho también de su debut como protagonista en el cine con Space Jam: A New Legacy.

Cristiano Ronaldo completa el Top 3 con ganancias de $ 115 millones, luego de pasar de la Juventus al Manchester United.

El portugués no solo saca provecho de su imagen de patrocinio de varias marcas y empresas, sino también de su popularidad en redes sociales, sumando 690 millones de seguidores en Instagram, Facebook y Twitter.

Neymar y Canelo en el Top 10

En foto del 29 de abril del 2022, Neymar del Paris Saint-Germain en acción durante el encuentro ante el Estraburgo en la liga francesa. (Jean Francois Badias/AP)

El futbolista brasileño Neymar ($95 millones), el jugador de la NBA Stephen Curry ($92.8 millones), el también basquetbolista Kevin Durant ($92.1 millones), el tenista suizo Roger Federer ($90.7 millones), el boxeador Canelo Álvarez ($90 millones), el jugador de la NFL Tom Brady ($83.9 millones) y la estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo ($80.9 millones) completan el Top 10 de Forbes.