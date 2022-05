Michael Morales peleará en UFC 277, ¿quién es su siguiente rival?

Han pasado más de tres meses del espectacular debut de Michael Morales en la UFC. Fue el 22 de enero cuando el compatriota se impuso al veterano Trevin Giles en el primer round.

Morales fue conectado por Giles en los primeros segundos y estuvo cerca de ser finalizado, pero el ecuatoriano supo revertir la posición y conectó con poder para terminar por volumen de golpes a su oponente y salir con la mano en alto.

Ahora, se ha confirmado su segundo rival de peso welter: Ramiz Brahimaj. El estadounidense tiene una racha de 10 victorias y cuatro derrotas. El último combate que ganó fue el 26 de febrero contra Michael Gilmore.

¿Cuándo será la lucha?

El enfrentamiento será el 30 de julio en el evento UFC 277. El lugar y combate estelar aún está por definirse ya que la empresa tiene su calendario estipulado hasta el 276.

Morales se mantiene invicto con 13 victorias y querrá seguir aumentado su racha. Además, en caso de ganar llamaría la atención de luchadores que forman parte del top 15 de esta categoría.

“Siempre he dicho que soy un luchador que pelea bien feo por así decirlo. Que se destaca por combinar todo a la hora de pelear. Pero soy muy analista, veo mucho a mi rival en el combate. Cada falla que veo la aprovecho. Eso me ha hecho destacar en las peleas y me ha hecho llevarme la victoria”, reveló en una pasada charla con Metro Ecuador.

“Siempre tengo la mentalidad que todo lo que hago es porque me nace, porque soy así. Trato de tener toda la responsabilidad sobre mí mismo. Trato de darle una alegría al Ecuador, pero sobretodo a mí mismo”.

Destacó que su mayor motivación es la que le brinda su mamá. “Lo principal es tratar de mejorar día a día. Seguir haciéndolo por mi familia, que es lo principal. Primero estoy yo, mi familia y después todo el país”.