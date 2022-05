La confesión de Piero Hincapié sobre su apodo de goleador

Piero Hincapié es una de las grandes figuras y promesas del fútbol nacional de cara a la cita mundialista de Qatar 2022. El esmeraldeño de 20 años se ha caracterizado por su fortaleza en defensa, al igual que su manejo del esférico para “salir jugando”.

A la par, su jovialidad y camaradería con sus compañeros ha permitido que el apodo de “goleador” se haga viral. Fue en su cotejo contra Paraguay cuando marcó un autogol que ayudó en la derrota (3-1); Gonzalo Plata le dio este seudónimo tras confirmarse la clasificación.

En una reciente entrevista con la periodista María José Flores confesó que este momento es el más amargo en su carrera con la Tri. “Mi momento más lindo fue mi debut, y el pero partido fue cuando me apodaron ‘goleador’, no me gustó para nada marcar un gol en contra, pero son cosas que pasan”.

A la par, reveló que fue difícil su llegada a Alemania sobre todo por el clima. “Difícil porque en la temporada que hacia mucho frío me costó un poco más. Las cosas han salido súper bien”.

“A nivel personal fue un camino muy duro, desde el día cero di lo mejor de mí”, añadió.

Futuro

Aunque le restan poco más de tres temporadas con el Bayer Leverkusen, añadió que le agradaría ser parte de la Liga Española. “Trataré de elegir lo mejor para mí. La Selección significa todo para mí, mi único amor. Un sueño por cumplir es ser campeón del mundo”.

Como otras revelaciones, Piero indicó que con su primer sueldo se fue a comer; la mejor cita es la que tiene con su familia; y que su comida favorita es el Tapado Arrecho y los Cangrejos Azules.