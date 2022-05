Abogado de Byron Castillo dice que “Chile no va al Mundial”

José Massú, Abogado de Byron Castillo, se refirió a la investigación que lleva adelante la Asociación de Fútbol de Chile y al proceso disciplinario que la FIFA abrió contra Ecuador por el futbolista por un posible incumplimiento de los criterios de convocatoria para ocho partidos que disputó con la Tri en la eliminatoria para Catar 2022.

El jurista ofreció sus declaraciones a la Radio Redonda, este miércoles y aseguró que “hay cero por ciento de quedarnos afuera del mundial, Byron Castillo es ecuatoriano, la noticia surge en Colombia y se hace eco en Chile”.

Chile cree que en caso de que se confirme que Castillo nació en Colombia y no en Ecuador, debería aplicarse el artículo 22 del código disciplinario de la FIFA y dar por perdidos a Ecuador los partidos en los que participó el defensa del Barcelona de Quito, ello permitiría a esa Selección escalar al cuarto puesto y reclamar el billete para el primer mundial de invierno.

Byron Castillo

“Byron Castillo no solo nunca ha vivido en Colombia, siempre vivió y jugó en Ecuador. No sé por dónde salió esta locura. Cuando lo sancionan (la FEF), en 2017 o 2018, yo pongo una acción de protección como socio de Barcelona. Básicamente, yo lo que decía es: ‘¿Cómo tú vas a sancionar a alguien si no eres Registro Civil ni has hecho un tema penal para quitarle la nacionalidad a Byron Castillo?’”, añadió.

El abogado, por otro lado, sentenció que: “se ha hecho una cacería de brujas al respecto” e insinuó que tiene entendido que “un abogado, que está buscando no sé qué por un tema de representantes de futbolistas, ha puesto una denuncia por estafa, pero no es contra Byron Castillo, y ha tratado de mover el avispero”. “Esto fue recogido erróneamente por un periodista de Colombia, que inclusive tuvo que pedir perdón por equivocarse y decir que se habían presentado pruebas en un juicio, ¿juicio de qué? No hay ningún juicio de nada y no se han presentado pruebas de nada”.

En video publicado por el periodista deportivo, Daniel Navas, Massú refiere que la justicia falló a favor de Castillo como ecuatoriano dos veces.

El Abogado José Massú defendió a Byron Castillo en 2 instancias judiciales.



Allí se abordó el tema de la “inconsistencia en el acta de nacimiento”.



En ambas, se trató de una presunción no comprobada.



La justicia falló a favor de Castillo como ecuatoriano 2 VECES. pic.twitter.com/H881ujQ0Ca — Daniel Navas V. (@DanielNavasV) May 11, 2022

Más temprano, el abogado de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, Eduardo Carlezzo, dijo que la federación ecuatoriana “tiene responsabilidad total y objetiva”, al conocer los hechos “desde hace muchos años”, al referirse a la presunta alineación indebida de Castillo.

Un informe técnico jurídico de la dirección nacional del registro civil de Ecuador al que tuvo aceso EFE afirma que la inscripción de nacimiento deCastillo en la ciudad ecuatoriana de Guayas no consta en el tomo, la página y el acta solicitado.

En una rueda de prensa ofrecida tras conocerse este miércoles la decisión de la FIFA, el letrado consideró que la tricolor “tiene que asumir las consecuencias” y dijo estar “seguro de que la FIFA tiene conocimiento de la necesidad de dar mucha velocidad al procedimiento”.

“Los hechos que están puestos son extremadamente graves. No tengo ninguna duda de que el jugador nació en Colombia y que su certificado de partida es ecuatoriano” agregó el abogado brasileño.

Con datos de EFE