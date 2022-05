Chile espera pronunciamiento clave de FIFA en caso Castillo que toma fuerza

Un informe técnico jurídico de la dirección nacional del registro civil del Ecuador afirma que la inscripción de nacimiento del defensor Byron Castillo en Guayas no consta en el tomo, la página y el acta solicitado, según un documento oficial al que Efe tuvo acceso. Además, el informe asegura que no puede ser conferido al ser un “expediente inexistente”.

En tal sentido, el abogado de la ANFP de Chile, Eduardo Carlezzo, insiste en que hay documentación que prueba irregularidades en la nacionalidad de Castillo y por ello aspira a que Ecuador reciba la sanción “más fuerte” de la FIFA porque “no se puede validar un crimen”.

El citado informe es uno de los pilares del reclamo judicial que la firma legal “Carlezzo Advogados” le remitió a la FIFA, junto a otras presuntas pruebas, en nombre de la federación chilena de fútbol (ANFP) y en la que se le pide al organismo internacional abrir un expediente disciplinario por falsificación documental, lo que constituye un delito.

#ByronCastillo ⚽️🎙"Si se llega a comprobar que el jugador adulteró documentos, la FIFA tendría que sancionarlo a él, no a la Federación porque en este caso la FEF también sería una víctima", declaraciones del abogado de la 🇪🇨FEF que dejan solo y sin piso a Byron Castillo. pic.twitter.com/lYBtey5wYf — 📸Carlos Peralta Press⚽️🇵🇪 (@ElCali013) May 10, 2022

“El fútbol chileno tiene claro que se ha hecho un grave ilícito de parte del jugador Castillo. No tenemos ninguna duda, con la documentación que tenemos en mano, que él sea colombiano. Tenemos una narrativa que tiene comienzo, medio y fin”, dijo el jurisconsulto a radio ADN.

En declaraciones a Efe, Eduardo Carlezzo asegura que “lo que hemos enviado a FIFA se basa en documentaciones bastante claras, documentaciones tanto de las autoridades deportivas como de las autoridades del registro civil de Ecuador”.

Eduardo Carlezzo, abogado de la ANFP de Chile, insiste en que hay documentación que prueba irregularidades en la nacionalidad de Byron Castillo y, por ende, aspira a que Ecuador reciba la sanción “más dura” de la FIFA, porque no se puede, según su criterio, “validar un crimen”.

Señalan a periodistas por publicar datos que serían de Byron Castillo, culpándolos del problema que podría generar a la Tri.



Olvidan que muchos dirigentes, prensa e hinchada callaron, encubrieron y finalmente justificaron la posible irregularidad que hoy nos explota en la cara. — Nassib Neme (@nemesismo) May 10, 2022

“Estoy seguro que la FIFA tiene conocimiento y necesidad de dar una velocidad muy grande a esto. Para esta semana esperamos una manifestación de la FIFA”, agregó.

Carlezzo indicó que hay una “cadena de hechos” que terminan en el “epicentro de la falsificación de documentos en el fútbol ecuatoriano; desde ahí empezaron muchas de las falsificaciones”.

“El Registro Civil de Ecuador declara en un fallo jurídico, el cual tenemos y que lo enviamos a FIFA, que el certificado de partida de Castillo no existe; y, si no existe, es falso”, indicó.

“Desde el punto de vista del registro civil, el documento es crucial para todo, ya que es un informe técnico jurídico emitido por la dirección general del registro civil de Ecuador en el que se analizó el certificado de partida de Byron Castillo en ese país”, argumenta Carlezzo.

”Al analizar ese documento, la primera conclusión estridente es que ese documento de partida no se encuentra en ninguna parte, simplemente no existe en los registros internos del registro civil. Yo me pregunto, ¿cómo un certificado de partida no existe? Es la primera cosa que deja claro que ese documento es fantasma”, subraya.

“Estamos completamente tranquilos con el tema Byron Castillo ya que con el HABEAS DATA el proceso finalizó en el país”

“No hemos sido ni si quiera notificado por FIFA de ningún expediente, no ha pasado nada”@franciscoegas en #DeUnaMarca90

Con @andresmunoza pic.twitter.com/qx8YEfk75Z — José Alberto Molestina E. (@jamolestina) May 9, 2022

El brasileño manifestó que no debe existir “vergüenza” por parte de Chile en caso de que haya un pronunciamiento favorable a sus aspiraciones de clasificar al Mundial de Qatar por vía administrativa.

“Tenemos un interés directo y somos muy transparentes. Chile es el principal interesado, y no hay ninguna vergüenza en eso. Debe tener vergüenza quien pone a un jugador con un documento adulterado”, precisó.

Carlezzo expresó que hay una “base técnica” para sacar a la Tricolor de la cita mundialista, y estimó que debe existir una sanción “dura” de la FIFA para Ecuador.

“No podemos validar que una Federación acepte y valide un crimen. Merecen la sanción más dura de parte de la FIFA”, concluyó el jurisconsulto.