¡De locos! La canción que creó Mario Sabato para Carapaz

No cabe duda que el periodista argentino Mario Sabato tiene un profundo amor por el ciclista Richard Carapaz. Desde su logro en el Giro de Italia (2019) no temió catapultarlo como uno de los grandes referentes de la región, de igual manera acompañarlo en cada hito que ha conseguido.

Similar actitud ha tomado el hijo de este profesional de la comunicación: Rodrigo. Este último, en conjunto con Mario realizaron un tema musical para la Locomotora previo a su participación en la Corsa Rosa.

La composición se une a la ya popularizada Rocky Carapaz; el tema usa como referencia el soundtrack de la película Rocky protagonizada por Sylvester Stallone.

El tema, que no tiene un título en especifico, se elaboró a partir de la improvisación de Mario y Rodri (entonando la guitarra). Aunque no están afinados, ya que no son músicos, sí generó buenas reacciones en redes sociales.

La mayoría de los comentarios, los cuales eran ecuatorianos, agradecieron el apoyo y destacaron la creatividad para construir un movimiento para el deportista tricolor.

“Se agradece la buena vibra para la Locomotora. Esperemos el ciclismo latinoamericano siga consiguiendo éxitos”, fue uno de los mensajes para este equipo en su canal de Youtube.

Después de un sprint alocado con caídas incluídas, el neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix) tuvo el honor de estrenar la maglia rosa de la 105 edición del Giro de Italia al imponerse en la primera etapa disputada entre Budapest y Visegrád, con un recorrido de 195 km.

Van der Poel (Kapellen, 27 años), debutó en el Tour de Francia en 2021 y logró el sueño de enfundarse el maillot amarillo con triunfo de etapa. Esta vez, en su debut en el Giro tenía la ilusión de verse con la maglia rosa. Y lo consiguió imponiendo su ley en la primera etapa en tierras húngaras.

En un sprint reducido en el que hubo cortes, con caída de Caleb Ewan, uno de los favoritos, emergió la figura de Van der Poel para batir por fuerza y velocidad al eritreo Biniam Girmay (Intermarché) y al español Pello Bilbao (Bahrain Victorious), quien peleó la maglia rosa hasta el final.

Van der Poel marcó un tiempo en meta de 4h.35m.28s, el mismo que el primer grupo de 8 hombres, donde también estaba el ecuatoriano y principal favorito Richard Carapaz. A 4 segundos llegó la totalidad del pelotón con los hombres de la general.