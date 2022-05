¡Con ‘Pepas’ de Farruko! Así fue el festejo en el camerino de los jugadores del Real Madrid tras clasificarse a la final de la Champions

Tras su clasificación a la final de la Champions, los jugadores del Real Madrid tuvieron su respectivo festejo en el camerino del estadio Santiago Bernabéu. Nada más y nada menos que al ritmo de ‘Pepas’ el éxito de 2021 que hasta ahora acumula 391.419.944 visualizaciones en YouTube. De hecho, Farruko ahora se arrepintió y pidió perdón por haberlo creado.

Sin camisa y saltando a lo loco, los jugadores gritaron a todo pulmón el hit del verano, con miras al título 14 de la Champions. El cuadro ‘merengue’ es el más ganador de la competencia con 13 títulos.

🥳 Lo que daríamos por estar en ese vestuario...#APorLa14 pic.twitter.com/F8TVa8efJK — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 4, 2022

El enfrentamiento para la Gran Final de la Champions League 2021-22, los ‘merengues’ deberán chocar ante el Liverpool, en París el próximo 28 de mayo. Será la final 17 de Champions League en la historia del Real Madrid.

Para el conjunto británico, la de este 2022 será la décima ocasión en que se dispute ‘La Orejona’, siendo el cuarto equipo con más finales de esta competición.

El Real Madrid fue el primer equipo en conseguir una Champions League. El equipo español disputó la primera final de la Copa de Europa en 1956 ante el Reims. Los blancos ganaron por un marcador de 4-3 a su favor.

Primer jugador en marcar dos veces en un minuto

El brasileño Rodrygo Goes, autor de los dos goles, en los minutos 90 y 91, se convirtió en el primer jugador en marcar dos veces en el minuto 90 de una eliminatoria de Champions.

Sus goles forzaron la prórroga contra el Manchester City y encarrilaron el pase a la final de la Liga de Campeones del equipo blanco, aseguró que, tras sus tantos, “no” se “creía lo que estaba pasando”.

“Estoy muy feliz por mis goles. La verdad que no estaba ni escuchando lo que me decían porque no me creía lo que estaba pasando. Estábamos perdiendo, mi primer gol, no sé ni cuando fue mi primer gol… estábamos muertos y pasó lo que pasó”, dijo en Movitar+.