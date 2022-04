Presidente de la FEF le responde a periodista colombiano por caso Byron Castillo

Un periodista colombiano desató la polémica en Twitter al publicar un documento donde asegura que el jugador Byron Castillo es de nacionalidad colombiana y que esto podría poner a la Selección de Ecuador fuera del mundial de Qatar 2022. Ante eso, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, indicó que este caso ya se cerró el año pasado y se determinó que Castillo es ecuatoriano.

En una entrevista con el portal Fútbol Ecuador, Egas indicó que no conoce ningún juicio nuevo sobre el caso Byron Castillo. “No existe eso (en alusión al documento que publicó el periodista colombiano Sebastián Bejarano sobre la supuesta nacionalidad colombiana de Castillo), me parece que no es más que otra noticia”, antes de agregar: “no conozco ningún juicio nuevo (más allá del de 2021 en el que se ratificó que Castillo nació en Playas, Ecuador)”.

Además, si Colombia presentase una denuncia en FIFA a Ecuador, la respuesta de la FEF sería que el Registro Civil que realizó una auditoría en 2021 y ratificó que Castillo nació en Playas- Ecuador.