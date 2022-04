Franklin Salas señala que el invicto en Casa Blanca se mantiene

Aunque el partido de Liga de Quito vs Barcelona ya terminó el pasado domingo 17 de abril, la polémica sigue rondando ante las declaraciones del ex futbolista Franklin “el Mago” Salas.

El exseleccionado del Ecuador respondió a un tuit de Damián Díaz donde recalcó que Barcelona SC, al parecer, no llega con equipo completo y por eso no puede ganarle al club albo. El Kitu, por su parte, señalaba que las ausencias provocaron que el club amarillo no este al 100%.

Franklin Salas

Ante ello, la página Sitio Amarillo indicó que el Mago estaba sufriendo de un minuto de fama. Agregaron que el invicto se siga extendiendo para lograr grandes taquillas.

Salas no se quedó callado y destacó que él ya estuvo presente en una final donde triunfó por 3-0. De igual manera, recalcó que el invicto en Casa Blanca se mantendrá hasta que la FIFA no les reconozca el triunfo.

Saludos @Sitio_Amarillo ...Yo la verdad nunca escuchado de usteds y de igual manera deseándoles éxitos y Bendiciones.. y les recuerdo que la única vez que se me cruzaron en una Final les gané 3 a 0

El invicto seguirá mientras la FIFA no les reconozca un Triunfo. — Franklin Salas (@FranklinSalasN) April 19, 2022

¿Existe el invicto en el Rodrigo Paz Delgado?

Fue en la final, partido de vuelta, del 2020 donde Barcelona triunfó en este escenario de Ponciano por la vía de los penales. Para muchos esto significó el fin del invicto que mantenían los azucenas sobre los canarios, mientras que otros aún sostienen que no han logrado un triunfo en el tiempo reglamentario (90 minutos).

Liga de Quito ganó este domingo por 2-0 y rompió el invicto de la actual temporada a Barcelona, que sigue de líder con 19 puntos, contra los 16 que acumuló Liga al término de la octava fecha de la primera fase en Ecuador.

Liga mostró una mejor respuesta individual y colectiva contra un Barcelona que no pudo contar con cinco de sus figuras por lesiones y que hoy sufrió la expulsión de Michael Carcelén, que ingresó en el segundo tiempo y fue expulsado al minuto 70.