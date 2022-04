Se desmiente totalmente que Gustavo Alfaro deje la Selección de Ecuador

Luego de que se hiciera oficial la salida de Reinaldo Rueda como director técnico de la Selección de Colombia, comenzaron a circular nombres como posibles sustitutos y entre ellos estuvo el del profe Gustavo Alfaro.

El entrenador argentino actualmente es el técnico de la Selección de Ecuador quien se encuentra en la preparación para el Mundial de Qatar 2022 donde se encuentra en el Grupo A junto al anfitrión, Países Bajos y Senegal.

Por otro lado, Radio Caracol de Colombia entrevistó a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) donde dejó claro el supuesto interés de contratar a Gustavo Alfaro.

“No tenemos nombres, pero lo de Alfaro es falso, tiene contrato con Ecuador, lo mismo Gareca (con Perú), ese rumor de prensa que llegó anoche es falso (...) Están vinculados a una federación y en competencia, no tiene sentido, lo rechazo, no tiene fundamento”, dijo el dirigente. Sobre el plazo que tomarán para contratar al nuevo entrenador mencionó que “la idea es lo más pronto posible, no es un contrasentido, nos debe permitir hacerlo con calma, pendientes de tomar una decisión que sea acertada y cualquier nombre despertará polémica, el fútbol es así”.

Gustavo Alfaro llegó a ‘La Tri’ en agosto de 2020 luego de la salida de Jordi Cruyff, quien no dirigió ningún partido con la Selección y en menos de dos años logró formar una Selección base que clasificó al mundial después de ocho años.