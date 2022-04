Así vivió Gabbarini la victoria de LDU sobre Barcelona SC

Liga de Quito fue superior en todas las líneas en el cotejo contra Barcelona SC. El club albo saltó al gramado del Rodrigo Paz Delgado con todo y el envión anímico de lo logrado por Edison Méndez se notó.

Dos tantos, por parte de Alexander Alvarado y Franklin Guerra , sepultaron el invicto de Barcelona SC. Además de la fiesta generada por los aficionados, también se reflejó que jugadores del elenco azucena celebraron con su familia.

El arquero argentino Adrián Gabbarini estuvo presente en Casa Blanca y conjuntamente con su hija celebraron esta victoria con sabor a final. “Disfrutando del triunfo con mi liguista favorita”, escribió.

¿Cuándo regresa Gabba?

“Lo importante es que cuando me toque competir me sienta bien, más allá del tiempo. El promedio es 6 a 7 meses, pero hay que ver cómo llego físicamente. Debo sentirme fuerte, hay parámetros que los doctores saben mucho más que yo. En Independiente de Avellaneda ya tuve esta lesión, es un proceso que ya conozco”, relató para Área Deportiva.

Adrián Gabbarini

“Han pasado 4 meses de la lesión y operación, mejorando día a día, haciendo caso a los doctores. Trato de no apurarme, lleva su tiempo; pero me siento bien, me siento fuerte. Fue rotura de ligamentos cruzados. Debo dar descanso a la rodilla (izquierda) para que todo marche bien”, acotó.

La otra cara de la moneda

Por su parte, Damián Díaz llamó a la calma a la afición torera. Mediante un tuit recalcó que la falta de personal (existieron cinco lesionados para el enfrentamiento de este domingo) también ayudó a la derrota del ídolo.

“Con la cabeza en alto equipo. Mucha gente nos faltó y encima solo dos días de descanso con viaje incluido. Gualaceo jugó viernes y nosotros descansamos solo lunes y martes después de todo lo que venimos jugando. A seguir luchando. ¡Así es el fútbol!”, enfatizó.