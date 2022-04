Benzema entrega una victoria con sabor a título al Real Madrid

El Real Madrid ganó por 2-3 en el campo del Sevilla y ve más cerca el título de LaLiga tras experimentar una notable metaformosis en una segunda mitad en la que dominó de principio a fin hasta sellar una meritoria remontada con goles del brasileño Rodrygo Goes, Nacho Fernández y Karim Benzema, tras irse al descanso con un 2-0 adverso.

Tras un gran primer tiempo del Sevilla, que ahogó con su presión al líder y se puso con 2-0 con goles del croata Ivan Rakitic y del argentino Erik Lamela (minutos 21 y 25), el Real Madrid cambió el decorado en el segundo, salió a remontar y lo logró con suficiencia con tantos de Rodrygo (m.50), Nacho (m.82) tras anularse antes otro a Vinicius al considerar el árbitro, previa consulta con el VAR, que tocó el balón con el antebrazo y el decisivo de Benzema ya en el 92.

Remontada del Real Madrid (Angel Fernandez/AP)

El defensa del Real Madrid Nacho Fernández señaló a la conclusión del encuentro que su equipo remontó este domingo en el campo del Sevilla por 2-3 tras irse al descanso con un 2-0 adverso, que “esta victoria no significa mucho más que tres puntos”, aunque reconoció que “por cómo estaba el partido ha sido fundamental a nivel moral”.

“En la segunda parte hemos sido muy superiores. El equipo ha puesto mucho carácter”, dijo Nacho, autor del tanto del empate a dos nada mas ingresar al campo, y añadió que los “tres puntos no significan nada todavía”.

“Ellos han jugado mejor en la primera parte. Es un equipo que aprieta mucho, pero al final creo que somos merecedores del partido”, comentó el defensa en declaraciones a Movistar.

Nacho, sobre las jugadas polémicas que se dieron en el choque, subrayó que “cada uno tirará para su lado” y que no quería “entrar en polémicas” y sí en que se quiere “quedar con la victoria”.

“Cada punto y cada victoria nos deja un paso más cerca. A seguir”, destacó Nacho en alusión a la consecución del título de Liga.

El croata Ivan Rakitic, uno de los capitanes del Sevilla, aseguró tras la derrota por 2-3 ante el Real Madrid que “es una pena”, aunque les faltó “rematar” al rival cuando iban 2-1, y dijo sobre una de las polémicas del partido que “la expulsión de (Eduardo) Camavinga es clarísima” al opinar que se le perdonó la segunda amarilla por una falta no pitada sobre el francés Anthony Martial.

“Camavinga no le da al balón, no sé cómo no pita ni falta. No se puede interpretar de otra manera; no lo entiendo, porque es una expulsión clara”, afirmó a Movistar Rakitic, quien señaló sobre el penalti reclamado por el Real Madrid por posible mano de Diego Carlos que no ha visto “repetida” la acción, aunque en el campo le pareció que “no hay nada porque choca con Bono”.