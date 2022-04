Piero Hincapié se revalorizó y este es su nuevo precio

Top estimated transfer values as per @CIES_Football algorithm 📊 for U2⃣3⃣ big-5 league rookies 🌱 #JoškoGvardiol 🇭🇷 ahead of @RBLeipzig teammate #DominikSzoboszlai 🇭🇺 & @FCBarcelona's #PabloGavi 🇪🇸 despite contract ending in 2023 🤑 Top 5⃣0⃣ 👉 https://t.co/cB6QWctZIw pic.twitter.com/SvadXArgp5