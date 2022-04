Se incorporarán 30.000 policías en los próximos tres años, anuncia Lasso

Desde Guayaquil, en la playita del Guasmo, el presidente de la República, Guillermo Lasso, participó en el foro de la seguridad ciudadana y su fortalecimiento, donde anunció que 30.000 policías se incorporarán en los próximos tres años para poder erradicar la violencia y la inseguridad en el país.

Así se lo dijo al comandante de Policía, Carlos Cabrera, quien lo acompañó la tarde del 8 de abril. Lasso aseguró que su Gobierno destinará $1.200 millones hasta el final de su mandato para tecnificar a la Policía Nacional en su lucha contra las bandas del crimen organizado.

4. El sostenimiento, pilar fundamental mediante el empoderamiento y participación de la comunidad.



Su nuevo plan de seguridad se basa en: La prevención; Labores de inteligencia para identificar bandas peligrosas; Desarticulación de organizaciones criminales; Apoyo ciudadano.

Sin embargo, agregó que esto no será suficiente “si el trabajo policial no se complementa con el accionar del sistema judicial, para que esté del lado ciudadano y no de los delincuentes”.

Agregó que su Gobierno respetará los derechos humanos de los detenidos, pero advirtió que quienes causen desmanes irán a la cárcel de máxima seguridad de Guayaquil, conocida como La Roca.

En el acto estuvieron presentes los ministros de Salud, Ximena Garzón; de Deportes, Sebastián Palacios; del Interior, Patricio Carrillo; de Educación, María Brown y el ministro de Defensa, Luis Hernández. Además del viceministro de seguridad, Max Campos; el comandante de la Policía, Carlos Cabrera; el presidente de Creo, Guido Chiriboga y el secretario de comunicación, Eduardo Bonilla.