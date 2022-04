Así se sintió Edison Méndez al dirigir un entrenamiento de LDU

Liga de Quito empezó un proceso de inestabilidad tras la renuncia de Pablo Marini al banquillo de la institución alba. El acto del argentino se ejecutó tras la goleada propinada por Atlético Goianiense (4-0).

Ante este escenario y con importantes cotejos en la próxima semana, la directiva azucena tomó la decisión de poner a Edison Méndez y Geovanny Espinosa al frente del Rey de Copas Ecuatoriano de manera interina. El primer reto del Kinito será este sábado contra Cumbayá FC.

Geovanny Espinosa

Una vez que tomó las riendas del club albo, Méndez rindió sus primeras declaraciones. Con Jornadas Deportivas especificó que se ha encontrado con un equipo muy motivado.

“Muy bien. Hubo mucha charla previa. Que lo que pasó el martes quedó en el martes. No estamos lejos de las primeras posiciones y queremos que los chicos se recuperen porque vienen varios partidos enseguida”, precisó.

#GANADORES LIGUISTA‼️ 🎟️



¡¡¡Estos son los ganadores del sorteo de las entradas para el partido de #CopaSudamericana #LDU vs Antofagasta !!!



⚠️ Podrán retirarlas a partir de hoy en oficinas Liguista 💪



➡️ Presentar cédula de identidad o carta de autorización para el retiro pic.twitter.com/8B97gLQzKN — Liguista Oficial (@LiguistaOficial) April 7, 2022

Liga de Quito, actualmente, está ubicado en la cuarta casilla de la LigaPro con 10 puntos, por detrás de Emelec e IDV (gol diferencia) y Barcelona (actual líder invicto). Por su parte, se enfrenta a ganar todos sus cotejos de cara a Sudamericana tras el golpe recibido en Brasil.

“Intentar tocar poco el equipo, no intentar volverse loco. Quiero analizar cómo están físicamente, brindarles la confianza y empezar a tomar decisiones. Arrancamos con un punto a favor. Es importante que la hinchada comience a confiar en los muchachos”, añadió sobre los próximos encuentros (Cumbayá y Antofagasta).

Finalmente, el histórico jugador de la selección de Ecuador confirmó que es un placer volver a encontrarse con personal del club. “Una alegría. Representar a Liga muchos años me cambio la vida, me dio el paso al fútbol internacional. Estamos tratando de devolverle todo lo que nos dio. Tuvimos una participación con la sub 20 en la Libertadores. Con el primer equipo va a ser una satisfacción”.