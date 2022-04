Alistan el torneo Jiujitsu League 2022

Las instalaciones del renovado Coliseo Voltaire Paladines Polo, escenario deportivo icónico en la ciudad de Guayaquil, albergará la gran liga “The JiuJitsu League 2022″, 3 torneos internacionales, que serán clasificatorios para “The JiuJitsu League Grand Prix ‘22″.

“Grand Prix ‘22″, es un invitacional donde se considerará la sumatoria de los mejores puntajes de los 3 torneos clasificatorios.

En el cual participan los 3 atletas con mayor puntaje de cada categoría en todas las cintas adulto y masters (femenino y masculino), que competirán por ser el súper campeón, los cuales se harán acreedores a premios económicos. Entrevistamos a Fawel Abramowicz Ricaurte, presidente de la Asociación de Jiujitsu Brasileño del Guayas, y nos comentó más detalles del evento.

¿Qué categorías participan en el torneo?

Vamos a tener todas las categorías que corresponden a infantil, infanto juvenil, juvenilles, adultos y masters. Categoría adultos es de 18 a 29 años y masters es de 30 en adelante.

¿Es un torneo en el que las mujeres pueden competir?

Sí, el campeonato es masculino y femenino.

¿Hay límites de edad?

No, es abierto. Los infantos juveniles tenemos desde los 4 años y límites de edad no hay para las personas que quieran competir.

¿Hay alguna restricción de inscripción, si alguien tiene alguna discapacidad física?

No hay ninguna restricción, contamos con personas no videntes practicando el deporte, de hecho, un gran representante de nosotros Carlos Álvarez que es una persona no vidente y él, inclusive, ha abierto una academia en Estados Unidos, impartiendo clases a personas no videntes.

¿Habrá restricción de inscripción?

Es un deporte individual, cada uno se inscribe, pero sí debes estar afiliado a una academia en el momento de competir. Se compite por un ejemplo como Fawel Abramowicz, pero tú estás representando a la academia Alfa. Es un deporte individual, pero siempre tienen que tener una academia de respaldo.

Liga de torneos.

¿Cuántas academias de Jiujitsu se encuentran en la ciudad?

En Guayaquil y sus alrededores como Samborondón, por ejemplo, tenemos alrededor de 14 academias.

¿Qué entidades avalan el torneo?

Tenemos el respaldo de dos entidades: FEDEGUAYAS con su presidente Roberto Ibáñez y con el aval de la Asociación de Jiujitsu del Guayas, a parte de los auspiciantes del torneo.

¿El torneo presta con la seguridad para los participantes, habrá personal calificado en las inmediaciones del Coliseo?

Si, vamos a tener dos puestos, uno es el puesto médico que estará durante la duración del torneo y también estará el puesto de fisioterapia, para que inclusive los atletas si llegan a tener una dolencia física antes de la competencia, se pueden hacer tratar sin ningún costo.

¿Las inscripciones ya están abiertas para el torneo?

Las inscripciones están abiertas desde el 7 de marzo y culminan el 3 de abril.

¿A cuántos participantes aspiran a convocar?

En el evento pasado tuvimos 342 atletas y nuestra meta para este evento es llegar a los 500, hasta ahora tenemos 220 atletas inscritos.

¿Tienen delegaciones de participantes internacionales confirmadas?

Tenemos confirmada una delegación de Perú, hay par de atletas de Argentina, Colombia y Estados Unidos y Brasil.

¿Cuáles son las innovaciones tecnológicas con las que cuentan?

Todo nuestro sistema de competencia es online, es digital, desde los marcadores hasta el registro propio de la competencia, nuestros atletas al momento de competir en nuestros eventos van a tener un registro completo de su participación en el evento, por ejemplo, ellos podrán ver las estadísticas del evento, si tuvieron seis peleas, podrán ver cuántas ganaron, cómo la ganaron y en qué tiempo la ganaron. Eso les servirá a los atletas como un soporte, un respaldo, en el momento que quieran pedir un auspicio a alguna empresa.

¿Cómo se están por el COVID?

Nosotros por el Ministerio de Deporte, todo deporte de contacto de lucha ya está autorizado en toda su capacidad y en cuanto al aforo vamos a exigir que se use la mascarilla correctamente, tenemos puestos con alcohol, por eso lo realizamos en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, que tiene una capacidad de alrededor de 5.000 personas sentadas y al día de hoy el aforo es del 80%, entonces cumplimos con el reglamento.

¿El registro de las academias tiene costo?

No, las academias pueden registrarse en nuestra base de datos sin ningún costo, el único costo es la inscripción a la competencia, los atletas inclusive pueden creas su perfil y registrarse en nuestra base de datos sin ningún costo también.

¿Cuál es el valor de las inscripciones para los participantes?

La inscripción de los participantes es de $ 50, el registro de la academia es sin costo.

“The JiuJitsu League 02″, a realizarse el 9 de abril, “The JiuJitsu League 03″, que se desarrollará el 2 de julio, “The JiuJitsu League 04″, a celebrarse el 24 de septiembre; los cuales darán paso al “The JiuJitsu League Gp’22″, que será el 26 de noviembre.