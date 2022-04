Netflix reaccionó con un meme a favor de Ecuador por su partido contra Qatar

Netflix Latinoamérica se pronunció sobre el partido que va a inaugurar Ecuador, tras tocarle jugar contra Qatar en el Mundial 2022. La plataforma sorprendió a todos los usuarios ecuatoriano ya que ninguno se esperaba una dedicación de la plataforma, que además lo hizo de una manera única.

En su cuenta oficial de Facebook, Netflix compartió un meme para alentar a los hinchas ecuatorianos. Se trata de una imagen donde está el personaje ‘Patricio Estrella’ de ‘Bob Esponja’ vestido con una camiseta de la Tri y rezando.

“*Ecuador inaugura el mundial #Qatar2022*”, titula el meme y luego indica: “Automáticamente yo: No seas malito, hazme un pley y que gane Ecuador”.

Netflix Meme sobre Ecuador (Instagram)

Inmediatamente, los seguidores ecuatorianos compartieron la publicación y comentaron. Netflix colocó un llamativo mensaje donde decía “Ya denme mi encebollado”.

Un usurario le puso “Datos por interno para hacerle llegar un ceviche mixto con patacones y sal prieta, al CM de Netflix”. Y la plataforma le respondió: “¡Ay! Me agrada la idea, voy a llorar”.

“Tío Netflix se merece un encebollado y un par de bolones”, señaló otro seguidor y la plataforma respondió: “¿Y de postre?”.

Netflix Comentarios (Facebook)

Otra usuaria le dijo “A mí no me engañas tío Netflix, tú eres ecuatoriano”. “Lo que se ve no se pregunta”, respondió.

Ecuador será parte del Grupo A del Mundial, por lo que le toca inaugurar el evento futbolístico, enfrentándose al anfitrión Qatar. Este primer partido se llevará a cabo en el estadio Al Bayt.