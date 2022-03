El video de Piero Hincapié festejando a ‘La Tri’: “El que no salta, no va a Qatar”.

Luego del pitazo final entre Ecuador vs Argentina que terminó en 1-1, comenzó la fiesta de los hinchas y los jugadores en el estadio Monumental de Guayaquil. Uno, de los que tomó el mando para la celebración fue el zaguero central de 20 años, Piero Hincapié quien no dudó un minuto en tomar el micrófono y contagiar con su emoción.

”Hola mi gente. Alfaro, Alfaro, Alfaro Alfaro, Alfaro” gritaba con un micrófono inalámbrico que reproducía sus palabras por los altoparlantes del Estadio que estaba lleno con más de 60 mil almas.

Piero Hincapié con micro en mano para festejar que Ecuador está en #Catar2022. #SiSePudo 🇪🇨 pic.twitter.com/c9YH7YoC34 — CABINA SPORTS (@CabinaSports_) March 30, 2022

En ese momento, todos los jugadores llegaron hasta la mitad de la cancha y levantaron al entrenador argentino en medio de la algarabía de los presentes. “Cuidado que lo van a lesionar”, dijo a sus compañeros sobre lo que le levantaron a Alfaro.

No obviaré que mi jugador favorito es Piero Hincapié. Como lo amo a este muchacho 💛💙❤️ pic.twitter.com/F5UH1W6w6m — Moi (@moideliga_) March 30, 2022

“El que no salta, no va a Catar. El que no salta, no va a Catar”, decía Hincapié y luego se acercó su mejor amigo, Gonzalo Plata donde abrazados, se acercaron a la hinchada para saludar y también fueron entrevistados por El Canal del Fútbol.

Piero Hincapié sigue revalorizándose. Según la página transfer market, el ecuatoriano tiene un valor actual de 17 millones de euros, es decir alrededor de 19 millones de dólares.

Piero Hincapié se revaloriza y revaloriza.



Según la página transfer market el ecuatoriano tiene un valor actual de 17 Millones de euros, es decir alrededor de 19 Millones de dólares. pic.twitter.com/ie8tYdLwh1 — TERADEPORTES (@Teradeportes) March 30, 2022

Sorteo

El sorteo se desarrollará en el Centro de Convenciones de Doha, este 1 de abril, a partir de las 11:00, hora ecuatoriana.

Desde la FEF, se confirmó que los delegados serán Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador, el presidente Francisco Egas, el vicepresidente Carlos Manzur y el vocal Michell Deller.