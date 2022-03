Cientos de fanáticos se quedaron fuera y con ganas de ver a Ecuador

Bien por los que lograron entrar al estadio Banco Pichincha para ver el último partido de Ecuador en Eliminatorias a Qatar 2022. No obstante, otros no corrieron con la misma suerte; en imágenes de exteriores se observa cómo cientos no lograron ingresar al Monumental y se perdieron la oportunidad de ver a Messi.

Según información preliminar, los controles de seguridad impidieron que estos hinchas puedan ingresar al escenario. A la par se observa como aún existen vallas de seguridad alrededor de los respectivos ingresos.

🇪🇨🆚🇦🇷

0⃣-1⃣

⚽#EliminatoriasCatar🏆🇶🇦#AHORA I Más del mil personas siguen en los exteriores del 🏟 Banco Pichincha y se quedaron sin disfrutar del partido. Los controles no permitieron que todos los fanáticos ingresen.

Miembros de la Policía Nacional están en el lugar realizando labores de control en el caso de futuros inconvenientes. Hasta el momento, no se han reportado desmanes.

Este problema ya fue reclamado en redes sociales por periodistas deportivos. Quienes dejaron en claro que cientos de aficionados aún estaban fuera del escenario a minutos del pitazo inicial.

Partido

Ecuador salió hambriento de terminar con el invicto de Argentina (30 partidos sin conocer la derrota). No obstante, Julián Álvarez marcó el primer tanto al minuto 24 tras una jugada colectiva incida por Lionel Messi.