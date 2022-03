Suecia no va a Catar, se acabó la carrera de Zlatan

El autoproclamado el mejor jugador del mundo, Zlatan Ibrahimovic, se perdió por segunda vez la máxima cita del fútbol: el Mundial. El sueco no pudo contribuir a darle vuelta al marcador contra la Polonia comandada por Robert Lewandowski.

Precisamente el delantero del Bayern de Munich puso la primera en el marcador. Mientras que Zelenski acabó con los sueños de los suecos; el repechaje una vez más pasa factura al Azul y amarillo.

Zlatan Ibrahimovic

¿Es el fin de Zlatan?

Zlatan Ibrahimovic, delantero sueco, aseguró, a sus 40 años, que seguirá en activo hasta que vea a alguien que sea mejor que él y destacó que, de momento, continuará jugando porque no se cumple ese requisito para firmar la retirada.

En declaraciones a la UEFA, el ariete escandinavo parece dispuesto a continuar un tiempo sobre los terrenos de juego.

Zlatan Ibrahimovic

“El futuro está por escribir. Yo no hago planes. Vamos a ver qué pasa. No quiero arrepentirme de dejar el fútbol y luego decir que podría seguir jugando al fútbol, porque entonces me arrepentiría el resto de mi vida al ver que podría haber seguido. Quiero jugar todo el tiempo que pueda. La realidad es que jugaré hasta que vea que alguien es mejor que yo, así que seguiré jugando”, dijo.

Además, reconoció que sabe que algún día dejará de jugar porque ya no tendrá “esa adrenalina” que aún siente cada vez que pisa un estadio y señaló que eso es un problema para todos los jugadores de fútbol porque todos tienen esa sensación siempre que hay un partido.

“Esa adrenalina, nunca la tendrás al hacer otra cosa porque estamos programados. Todos los días hacemos lo mismo. Nos levantamos, nos preparamos, entrenamos, comemos y descansamos. Al día siguiente, es lo mismo. Durante 20 años, haces estas cosas y obtienes adrenalina de ellas. Así que cuando de repente dejas de hacerlo, no tienes esta agenda, ya no obtienes la adrenalina. Y cuando se para, tienes que partir de ahí y empezar de cero y empezar algo nuevo”, apuntó.