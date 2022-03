Portugal a Catar ¿CR7 jugará su último mundial?

Portugal logró dar el paso al Mundial de Catar 2022. De la mano de Bruno Miguel Borges, el elenco luso tras ganar a Macedonia del Norte 2-0 asistirá al evento más importante del balompié y con ello se convierte en una de las favoritas a brindar grandes momentos desde el 21 de noviembre.

Esta clasificación es especial debido a que Cristiano Ronaldo jugaría su último mundial debido a su edad; el Bicho actualmente tiene 37 años y no alcanzaría para llegar a la próxima cita de Estados Unidos-México 2026.

⚽️ ¡Gol de Portugal 🇵🇹! Cristiano asistió a Fernandes que anotó el 1-0 ante Macedonia del Norte 🇲🇰.



👉 Con este resultado clasifican a #Catar2022EnDIRECTV. pic.twitter.com/BxbchyYk3f — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) March 29, 2022

Aunque CR7 no fue la gran figura que se esperaba, tal y como pasó en el repechaje contra Suecia en 2018, se mantiene como el baluarte y pilar de Fernando Manuel Costa.

Con este resultado, Portugal se une al selecto grupo de Qatar, Brasil, Alemania, Francia, España, Béligca, Argentina, Corea del Sur, Japón, Uruguay, Serbia, Dinamarca, Croacia, Inglaterra, Suiza, Holanda, Irán, Arabia Saudita, Canadá, Senegal y Ghana.

💥 ¡Contra letal y doblete de Bruno Fernandes!



⚽️ Así marcó el 2-0 para Portugal 🇵🇹 ante Macedonia del Norte 🇲🇰.



👉 Los lusos, a un paso de #Catar2022EnDIRECTV. pic.twitter.com/ZLCVCYOGkq — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) March 29, 2022

¿Qué ha dicho el Bicho?

“Quien manda soy yo. Si me apetece jugar más juego y si no me apetece jugar no juego”, respondió en una rueda de prensa convocada este 28 de marzo de 2022 en Oporto, un día antes de que se celebre el encuentro entre Portugal y Macedonia del Norte para asegurar un pase para la final del Mundial de Catar.

Sorteo del Mundial

El próximo 01 de abril, a partir de las 12:00, se conocerá los rivales de Ecuador en Catar. Lo más seguro que una de las grandes potencias del mundo estará en el grupo de la Tri.

Los últimos clasificados se conocerán en junio cuando se dé el repechaje: Conmebol vs Asia y Concacaf vs Oceanía: El 13 y 14 de junio