Alfaro: “El trabajo está hecho” fueron sus palabras al recordar a su madre

“Mi madre siempre me decía “No hay sensación más placentera en la vida, que la sensación del deber cumplido”. Si la tuviera viva, no tengo duda que sonreiría y me diría que la labor está cumplida”, fueron las palabras que salieron del director técnico de Ecuador, Gustavo Alfaro, al ser entrevistado e imaginar qué le diría su madre viéndolo como DT de Ecuador y llegando al Mundial de Catar 2022.

🙌 Después de tanto luchar cada minuto, cada pelota y entregarlo todo, nuestra selección está en el mundial. Porque lo bueno siempre empieza cuando el dolor se alivia y cuando todos nos unimos por el mismo objetivo.



📸La foto @mentolchino_ecu del partido.#JuntosAQatar🇪🇨 pic.twitter.com/6DVtf2OKaD — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) March 25, 2022

Al entrenador argentino, se le quebró la voz, al recordar a su madre. La pregunta se la realizaron previo al encuentro contra Paraguay. El video colocado en Tik Tok y que se ha viralizado en todas las redes sociales cuenta con miles de views.

El argentino también es exfutbolista de su país y ex técnico de Boca en una antigua entrevista, contó en TyCSports que su madre le dio pelea al cáncer de mama y la ganó, sin embargo, murió en un accidente de tránsito.

“Tenía 9 años, mi mamá entró a la habitación, me desperté, le di un beso y se desmayó. La vinieron a buscar y la llevaron a un hospital y determinaron que tenía cáncer de mama”, empezó con su relato el ex técnico de Boca, en aquella entrevista.

El entrenador argentino de 59 años mantiene un convenio vigente con la FEF hasta el final de esta eliminatoria, que se extendió de manera automática hasta diciembre próximo por la clasificación de la Selección a la Copa Mundial de Qatar.

La intención de FEF, en distintas entrevistas, lo han manifestado el presidente y vicepresidente de la FEF, es contar con Alfaro para el clasificatorio al Mundial de Canadá, México y los Estados Unidos 2026.

Alfaro a través de las redes sociales y en sus visitas a distintas ciudades del país ha tenido un buen recibimiento por los ecuatorianos por el trabajo con la selección, equipo con el que alcanzó el boleto a Catar 2022. ¡Gracias Alfaro!.

➡️ ¿Qué significa estar en Ecuador para Gustavo Alfaro?



🙌 El DT de La Tri cuenta la experiencia que vivió para lograr la clasificación a Catar 2022.



🎙 Revive las declaraciones de nuestro DT en la Rueda de Prensa de ayer. #JuntosACatar 🇪🇨 pic.twitter.com/kIobLAWwZj — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) March 27, 2022

