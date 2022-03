Piero Hincapié enamora las redes al presumir que es soltero, cocinero y amante de los perros

El jugador del Bayer Leverkusen, Piero Hincapié, se roba todos los suspiros de sus seguidoras, debido a su carisma y su aspecto físico. El defensa de la Tricolor de 20 años mide 1.84 metros y recién tuvo una video llamada con sus compañeros de la Selección donde dejó ver otros talentos ocultos y hasta presumió su soltería y a su mascota.

El esmeraldeño hizo un ‘live’ en su cuenta de Instagram junto a sus compañeros, Byron Castillo y Moisés Caicedo, donde comentó que se conectó un momento para saludar a la gente. Byron y Piero comenzaron a burlarse del corte de cabello de Moisés mientras saludaban a más seguidores que se conectaban.

Piero Hincapié resaltó que estaba cocinando un pollo al horno y sus amigos le bromearon: “Sabrás cocinar, no sabes cocinar nada”, dijeron entre risas. “Eso no lo hiciste tú”, dijo Castillo e Hincapié dijo entre bromas: “¿Cómo que no? Cocinero y soltero”, y todos saltaron a carcajadas.

En ese momento, las seguidoras del defensa de la Tri, la invadieron de comentarios y se emocionaron porque indicó que no tiene novia. El ‘live’ se llenó de corazones por parte de las ecuatorianas que lo admiran. Luego hasta le hicieron acuerdo del pollo que estaba cocinando.

Theo, el perrito de Piero Hincapié:

Más adelante en su en vivo, también les presentó a su mascota, un perrito llamado Theo que estaba vestido con un saco gris de lana. En ese momento, le muerde la oreja a su perrito pero luego pidió disculpas por eso.

Con este en vivo, Piero Hincapié demostró que es un joven muy divertido y muy humilde debido al gran momento que está atravesando ya que milita en el a Bundesliga y es uno de los ecuatorianos mejores pagados.