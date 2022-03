“Me han humillado, me han pisoteado”: Fuertes declaraciones de la ‘Tuka’ Ordóñez sobre Aucas

El delantero ecuatoriano, Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez rompió el silencio sobre su situación laboral que mantiene con Aucas y afirmó que no le han pagado desde hace 9 meses.

“Me han humillado, me han pisoteado, me han hecho ver candela. Yo siempre pienso en mi familia, por eso hoy doy una nota por que es imposible poder salir de la institución cuando me adeudan 9 meses”. — Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez en entrevista con Radio Área Deportiva

Agregó en el diálogo con la radio nacional que lo tienen rezagado. “Entrenando con la sub 16, sub 18, estoy en una categoría donde no me puedo ni mover”.

Añadió que ha tenido varias opciones, desde Perú, desde Bolivia y dos opciones en el país. “Ni así pudimos llegar a un acuerdo para cederme como el anterior año. No sé cual es el camino para llegar a un acuerdo”, declaró.

Ordóñez señaló que en junio habló con su abogado y que desde entonces, “no cobré ni un sucre hasta el día de hoy. Quiero seguir jugando, quiero seguir con mi carrera, pero siento que de parte de la directiva no quieren eso. Tengo contrato hasta diciembre del 2022″.

Pidió entonces respeto por su trabajo pero que de los directivos de Aucas no lo ha recibido. “Yo trabajo con lágrimas. Me sacaron del estadio con un guardia, la autorización estaba en que yo no ingrese, no pude ni sacar mis cosas”, insistió.

Adelantó que está a punto de retirarse en dos años, pero que quiere hacerlo como “un caballero por que hay niños que me siguen, quiero ser un espejo para esos chicos y espero dejar las cosas bien”.

El mes anterior, El gerente de Aucas, Andrés Báez, se pronunció sobre la situación de Roberto Ordóñez. “La ‘Tuka’ sigue cumpliendo, va a los entrenamiento, se está presentando como debe ser ya que tiene contrato”, dijo en diálogo con el programa ‘Mundo Deportivo’.

Agregó. “En su momento el jugador pidió disculpas y nosotros le contamos cómo fue la situación. Hoy tenemos una buena relación”.