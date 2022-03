La cábala que no le funcionó a Jorge Célico en Copa Libertadores con Barcelona SC

La primer gran caída de Jorge Célico al mando de Barcelona SC se dio este martes 15 de marzo. El ídolo del Ecuador, con un estadio Banco Pichincha casi lleno, terminó eliminado por el debutante América MG.

Los del astillero fueron timoratos en su propuesta de juego, donde los brasileños también lo inmiscuyeron en el boquilleo, en las constantes faltas y a mantener el esférico en la zona medular.

Mas allá del encuentro, que pasó factura desde los 11 pasos, Célico optó por jugarse con una cábala – esta no es confirmada – para mantener su racha de invicta. Su camiseta vinotinto ha sido usada en sus últimos cuatro cotejos, pero esta vez no terminó dándole el boleto a fase de grupos.

La camiseta la vino usando, el estratega argentino, desde su primer cotejo contra el 09 de Octubre el pasado 05 de marzo; en aquella ocasión triunfó por 3-1. Finalmente, este pasado partido de la fase 3, terminó la corta racha invita de tres cotejos.

Falta de definición

El argentino comentó que la falta de definición es lo que pasó factura a los toreros. Aunque aplaudió la propuesta y las opciones que se ha generado.

“Me da la sensación de que generamos opciones en dos partidos totalmente distintos, pero no convertimos; incluso tuvimos un penal. Esa materia es la que nos quede pendiente y que hoy hace que quedemos eliminados”.

“Si bien se entrenan, se planifican y se estudian los penales, somos todos seres humanos. La derrota es totalmente lícita. Una definición que hace que el América sea el que se clasifique, pero nuestra falta de definición nos deja fuera. También estuvo la fantástica actuación del arquero de ellos en los dos partidos”.

“A Barcelona le costó encontrarse con un equipo que no pensamos que se iba a cerrar tanto. Sabíamos de su dinámica, pero no pensamos que iban a reducir tanto los espacios. Eso nos complicó, incluso poniendo dos enganches como Martínez y Cortez. No lo pudimos hacer y cuando lo hicimos generamos, pero la intervención del arquero hizo que no podamos convertir”.