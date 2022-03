Jorge Célico tras eliminación de Barcelona SC de la Libertadores: “Nuestra falta de definición nos deja fuera”

Barcelona SC quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de América MG, tras la tanda de penales y el DT de los canarios, Jorge Célico, ofreció sus impresiones luego del partido disputado en Guayaquil, válido por la fase 3 (previa).

“Generamos y no convertimos, hasta un penal no pudimos marcarlo. Esa materia queda pendiente y que hoy hace que quedemos eliminados”. No pensamos que el rival reduciría tantos espacios. La intervención del arquero fue básica para no convertir las ocasiones que se presentaron”, dijo Célico.

Agregó que si bien se entrenan, se planifican y se estudian los penales, “somos todos seres humanos”. Agregó que la derrota es “totalmente lícita”. A su criterio, una definición que hace que el América sea el que se clasifique, “ pero nuestra falta de definición nos deja fuera . También estuvo la fantástica actuación del arquero de ellos en los dos partidos”.

Barcelona SC - América MG (Jonathan Miranda Vanegas/EFE)

Sobre el rival, el estratega le desea lo mejor. “La realidad es que fuimos superiores los 180 minutos”. También destacó el trabajo de América de la mano de Marquinhos Santos en el Estadio Monumental. “Ellos plantearon un partido más cerrado con transiciones más rápidas (…) es un equipo que juega muy bien”.

Por ello es que el DT reiteró que había querido más generación y que “a Barcelona le costó encontrarse con un equipo que no pensamos que se iba a cerrar tanto”. Aunque sabía su dinámica “no pensamos que iban a reducir tanto los espacios. Eso nos complicó”.