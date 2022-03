Molestias físicas comienza a deteriora a Cristiano Ronaldo

La temporada 2021-2022 pasará a la historia como una de las más complicadas para Cristiano Ronaldo, luego de que el atacante lusitano no ha encontrado su mejor versión.

Al inicio de la campaña, la llegada de CR7 al Manchester United ilusionó a los aficionados de los Red Devils, pues creían que la situación deportiva cambiaría.

Sin embargo, el delantero no ha tenido su mejor temporada, al sólo sumar 15 tantos; además, las lesiones se han apoderado de su día a día, una situación poco común para él.

Cristiano se ha perdido varios duelos con el United por molestias física. De hecho, el último encuentro en el que no estuvo presente, fue el clásico de Manchester, cuando los suyos cayeron por 4-1 ante el City.

El portugués presentó dolencias en la cadera, situación que tiene preocupado a su equipo, pues los problemas físicos empiezan a ser una constante.

Incluso, fuentes cercanas a Ronaldo han comentado que el jugador del United cada vez le cuesta más recuperarse después de un partido, pues la edad comienza a ser un factor determinante, pese a que es un atleta que se mantiene siempre a tope.

Aunque, de momento, el retiro no es una opción, el atacante sabe que los años le están cobrando factura, situación que apresuraría colgar las botas.

Con 37 años, puede presumir un palmarés que pocos futbolistas tiene, ya que acumula siete nombramientos a mejor jugador del orbe, dos FIFA The Best, así como cinco Balones de Oro.

Su vuelta al Manchester no ha sido lo mejor, puesto que el lusitano ha sido señalado por romper el vestidor, al no estar de acuerdo con el pensamiento de muchos jugadores jóvenes.

Incluso, la prensa inglesa cree que la relación con el director técnico alemán, Ralf Rangnick, está rota y el portugués estaría pensando en salir la próxima campaña.

“Sé que no faltan muchos años para que deje de jugar, espero que cuatro o cinco más, pero espero seguir ganando cosas. El sacrificio que me implanto todos los años, las temporadas, semanalmente, mensualmente, a diario, tiene que tener su recompensa al final, porque si no me sabría a poco. Pero esa es mi motivación. Trabajar, pero pensar que en el final voy a ganar algo importante, un título, un premio.

“Eso no es fácil, pero en mí lo parece, porque demuestro año tras año que los números hablan por sí mismos. No tengo que decirte que soy muy bueno, porque las cifras están ahí. Los hechos, son hechos, lo demás no importa para nada. Por eso yo estoy muy contento con mi estado de forma, sigo marcando goles, ayudando a la gente, a los equipos, tanto en la selección como en el Manchester United y por eso quiero seguir así”.

— Cristiano Ronaldo, delantero portugués