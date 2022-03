¿Quién es Rob Font el siguiente oponente de Marlon “Chito” Vera?

Robert Spencer Font nace el el 25 de junio de 1985 en Central Massachusetts, Estados Unidos. El deportista con descendencia portorriqueña empezó a dar sus primeros pasos en 1991 entrenando como aficionado de las artes marciales mixtas (mma).

Su primer debut como profesional en este deporte se dio en diciembre de 2011. En sus primeros inicios como profesional, Font logró un récord de 10 a 1 compitiendo en su pueblo antes de ingresar oficialmente a la UFC en 2014.

2014

En la UFC 175 hizo tuvo su primera pelea contra Gorge Roop, a quien derroto mediante un contundente nocaut en el primer round. Su segunda pelea el 5 de septiembre contra Chris Beal en la cual se tuvo que retirar por lesión en la UFC Figth Night 50.

2016

El 17 de enero en la UFC Figth Night 81 se enfrenta a Chris Williams, el mismo que se vio obligado a retirarse del combate por una molestia y reemplazado por Joey Gómez. En el segundo asalto Gómez cae derrotado por nocaut de Font.

La primera derrota de Rob ocurrió el 14 de mayo frente a John Lineker, por decisión unánime de los jueces, en la UFC 198. Vuelve a levantar su racha el 3 de diciembre contra Matt Schnel a quien noqueó en el primer round.

2017

En la UFC 213 el 8 de julio venció a Douglas Silva de Andrade en una pelea de sumisión y obtuvo el premio Performance of Night por gana la pelea por sumisión. El 28 de octubre Pedro Munhoz lo derrota en la UFC Fight Night 119 en la primer Ronda.

2018

El 20 de enero vence a Thomas Almeida en el segundo asalto por nocaut en la UFC 220. El 7 de julio cae derrotado frente a Raphael Assunção por decisión unánime en la UFC 226. el 15 de diciembre en la UFC Fox 31 vence a Sergio Pettis.

2019

El 7 de diciembre gana la pelea por decisión unánime frente a Ricky Simon en UCF en ESPN 7, lo que le llevó a hacerse acreedor al premio The Figth of the Nigth.

2020

El 19 de diciembre se impone con un nocaut frente a Marlon Morales y gana el premio Performance of Nigth.

2021

La pelea con más relevancia del deportista en ese año, se da el 22 de mayo contra Cody Garbrandt, en la UFC Figth Nigth 188. El 4 de diciembre pierde la pelea con el ex campeón de peso pluma de WEC.

Logros

Ultimate Fighting Championship Actuación de la Noche (Tres veces) vs. George Roop , Douglas Silva de Andrade y Marlon Moraes [45] Pelea de la Noche (Una vez) vs. Ricky Simón [42]

Récord

En las 24 peleas que ha llevado durante su carrera, el atleta tiene alrededor de 19 victorias y 5 derrotas. Nunca cayó por nocaut, mientras que ha conseguido ocho. Por sumisión ha ganado en cuatro ocasiones y ha sido derrotado en una sola. Por decisión unánime coronó en siete ocasiones y naufragó en cuatro.

Se enfrentará al Chito el 30 de abril en la UFC Figth Nigth 208. Se dará en las instalaciones de UFC Apex en Enterprise, Nevada, parte de Las Área Metropolitana de Vegas, Estados Unidos.

En camino a ser campeón mundial. Feliz y comprometido 🤜🏽🇪🇨 pic.twitter.com/v0rbk0PUYf — C H🖕🏽T O🇪🇨V E R A (@chitoveraUFC) March 11, 2022

En sus redes, Marlon Vera indicó que esta feliz y comprometido a ser “campeón mundial”.