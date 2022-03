Darwin Cuero, de U. Católica, presentó herida perforante de 8 centímetros y fue sometido a proceso de reconstrucción

El arquero Darwin Cuero, de Universidad Católica, sufrió un fuerte golpe por parte de Martín Prost en el partido contra The Strongest. El club ecuatoriano emitió el parte médico en el que detalló que presenta una herida cortante y perforante de 8 centímetros de longitud a nivel del labio inferior.

“Que compromete la piel, tejido celular subcutáneoeo, músculo y exposición de nervio”, dice el informe. Por tal motivo, el guardameta fue sometido a un proceso de reconstrucción por servicio de especialidad.

Es tiempo estimado de recuperación es de 15 días. “Estaremos recuperando su proceso y pronta recuperación”, se lee.

Mira el video

Auch 😓



Por esta tremenda falta a Darwin Cuero portero de @UCatolicaEC , expulsan a Martín Prost. pic.twitter.com/LLrO252G1T — Gime Osorio (@GimenaOsorio1) March 11, 2022

Prost, en su intención de llegar al balón, impactó con su pierna derecha el rostro de Cuero y lo dejó en el suelo. De inmediato y ante la gravedad del asunto, ingresó el equipo médico.

Al respecto, el juez central uruguayo Andrés Matonte le otorgó tarjeta amarilla, pero luego expulsó a Prost que abandonó el campo de juego.

¿Qué dijo Prost?

A su llegada a Bolivia, Prost declaró a los medios y aseguró que intentará comunicarse con Cuero. ”La verdad que lo he lastimado. Me duele más eso que la expulsión realmente . La expulsión es algo deportivo, pero cuando vos vas sobre la humanidad del jugador es algo ya personal. Esperemos que salga todo bien y que no pase a mayores” , dijo.

INDIGNACIÓN POR EL GOLPE MAS QUE LA EXPULSIÓN #MartinProst lamento dejar con 10 hombres al Tigre, sin embargo intentará hablar con #DarwinCuero para conocer su diagnóstico. Prost será baja en la copa, pero es una alternativa en el ataque para el clásico. pic.twitter.com/0swfNZtGa1 — Khatya Paredes (@KHATYX) March 11, 2022

El partido entre Universidad Católica y The Strongest terminó 0-0 en el partido de ida de la tercera fase de la Conmebol Libertadores en el estadio Olímpico Atahualpa.