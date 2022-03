Segundo Alejandro Castillo se robó las miradas por su outfit y las reacciones continúan tras el partido de BSC

Según Alejandro Castillo, histórico jugador de la Tricolor, ayer se robó las miradas en el partido donde BSC ganó a Universitario de Perú por 0-1 por la Copa Libertadores.

Castillo fue uno de los protagonistas del encuentro por su look. Lució un traje gris, una camisa vino y una corbata rosa, un estilo elegante y muy diferente al que se lo ve normalmente. Como era de esperarse las redes no perdonaron y las reacciones no paran, lo llamaron “Sir Alexander Castle Second” por su elegancia.

Quien es Segundo Alejandro Castillo? Yo solo conozco a Sir Alexander Castle Second. pic.twitter.com/GP4WegD0V8 — 👽 (@TheChipi) March 3, 2022

VINO, SE VISTIÓ ELEGANTE, DIRIGIÓ JUNTO A MEJIA, HICIERON HISTORIA Y SE FUERONx 100% DE EFECTIVIDAD, NO LO ENTENDERÁS.. SEGUNDO ALEJANDRO CASTILLO pic.twitter.com/jvABY0Wsly — Soldados De Byron (@SoldadosDeB) March 3, 2022

Que agradable Segundo Alejandro Castillo, esa es la elegancia y la presencia que se debe tener. Solo le faltaron las gafas oscuras, por haber ganado en Lima 😎 pic.twitter.com/rd8xOFhd5g — Juan Fernando Laso (@chipilaso93) March 3, 2022

Segundo Alejandro Castillo

El exjugador de la Tri fue el entrenador encargado junto a Jonathan Mejía, analista de video del club, para asumir el cargo de la parte técnica tras la salida de Fabián Bustos al Santos de Brasil.

Pese a que Jorge Célico, nuevo DT de Barcelona estuvo en el estadio, los encargados de la dirección técnica del equipo fueron Castillo y Mejía.

Segundo Alejandro Castillo Partido de la Copa Libertadores entre Universitario Deportes y Barcelona SC en el estadio Nacional en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar (Paolo Aguilar/EFE)

Barcelona SC derrotó este miércoles a Universitario de Perú por 0-1 en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores, lo que le permitió, tras su triunfo por 2-0 en el partido de ida, clasificarse a la tercera fase donde se enfrentará al América Mineiro de Brasil.