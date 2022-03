¿Jorge Célico dirigirá a Barcelona contra Universitario?

Barcelona SC se juega un partido fundamental este miércoles 02 de marzo. El Ídolo deberá plasmar su paso a la tercera fase de la Copa Libertadores; el único obstáculo es el Universitario de Perú.

El argentino Jorge Célico, caracterizado por apostar por la formación de los jóvenes, será el encargado de llevar a los toreros a pelear los títulos a nivel nacional e internacional; este cotejo por la segunda fase no será dirigido por el entrenador pero servirá para evaluar a la plantilla que deberá comandar en este 2022.

Previo al enfrentamiento de este miércoles, Célico destacó que este es un nuevo reto. Apuntó que el compromiso es mayor. Espera que todo salga bien y ser parte de la trayectoria de Barcelona para así alimentar ese escalón del futuro desarrollo del club.

“Uno no debe escudarse detrás de la no posibilidad del armado del plantel, encima que Barcelona tiene un plantel rico, muy buenos futbolistas. No me causa incomodidad dirigir un plantel que ha sido armado por otro entrenador”.

“El Barcelona que quiero mostrar es el que haga hincapié en el juego y logre así los resultados deseados, no a la inversa. Quiero que los jugadores entiendan que el camino más corto para ganar es jugar bien al fútbol. Me crie creyendo que había que jugar bien para lograr los resultados y sigo pensando lo mismo”.

Finalmente, Célico recalcó que su afán de dirigir Barcelona por fin se ha cumplido. “¿Qué profesional no se tienta de dirigir un equipo tan grande? Estoy ilusionado como si fuera un chico”, añadió Célico.

Para el nuevo DT del ídolo, el legado de Toro Bustos deja una vara bien lata. “Lo que hizo Fabián fue espectacular. Yo daré mi impronta, ojalá se asemeje a lo que hizo”, sentenció.