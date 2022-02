Gonzalo Plata se contagia nuevamente de covid-19 y este es su estado de salud

El seleccionado de Ecuador que milita en el Real Valladolid de España, Gonzalo Plata, se contagió de covid-19 y se encuentra aislado, anunció el club en sus redes sociales. Por lo que se pierde el partido ante el Cartagena en jornada por la Segunda División de España.

“Tras el positivo por coronavirus de Monchu Rodríguez, de la semana pasada, este viernes el Real Valadolid volvió a informar de otro jugador contagiado, el ecuatoriano Gonzalo Plata”, publicó el portal www.eldesmarque.com.

Por ahora Plata no presentó síntomas de Covid-19. Cabe recordar que el pasado noviembre del 2020, ya dio positivo.

“El club comunica que, tras la realización, este jueves, de las pruebas diagnósticas a todos los integrantes de la primera plantilla del Real Valladolid, se detectó un positivo por COVID-19. El afectado, Gonzalo Plata, dio su permiso expreso para dar a conocer su identidad y se encuentra aislado en su domicilio tal y como marca el protocolo”, acota la nota.

Gonzalo Plata, positivo en Covid-19.https://t.co/VgoIGi0H3v — Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) February 18, 2022

“Es una baja muy sensible para el Pucela, ya que uno de sus fijos en el once en la banda derecha y su segundo máximo goleador del equipo no podrá estar en el duelo de este viernes en la noche ante el FC Cartagena. Todo hace indicar que su sustituto será Óscar Plano, ya que Pablo Hervías no está para salir desde el inicio. Pacheta (José Rojo Martín-DT del Real Valladolid) se ha visto obligado a convocar a Víctor Navarro”, se detalla.

Sobre el cuidado a Plata hace conocer que: “El club está en permanente contacto y coordinación con las autoridades sanitarias y colabora estrechamente con el Servicio de Epidemiología de la Junta de Castilla y León y las Zonas Básicas de Salud en Valladolid para preservar la salud del futbolista y de sus contactos estrechos.