Simone Biles supera sus problemas de salud mental, vuelve a sonreír y lo hará camino al altar

La sonrisa que perdió Simone Biles en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio la encontró de nuevo gracias al amor.

La ganadora de cuatro medallas olímpicas anunció este martes su compromiso con la estrella de la NFL, Jonathan Owens, en una publicación en su cuenta de Instagram.

Sin titubeos

“EL SÍ MÁS FÁCIL”, escribió la gimnasta. “No puedo esperar para estar por siempre y para siempre contigo, eres todo lo que soñé y más. Vamos a casarnos, MI PROMETIDO”.

Owens, jugador de Houston Texans en la NFL, también compartió la buena noticia en sus redes sociales con el siguiente mensaje: “Desperté esta mañana con una prometida”.

Biles, de 24 años, y Owens, de 26, confirmaron su noviazgo en agosto de 2020, pero no pudieron celebrar juntos su primer aniversario por los compromisos de la gimnasta en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Apoyo incondicional

foto_0000000120160814150432_simone_biles.jpg

Luego de ganar cuatro medallas de oro y una de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, Biles era una de las figuras de Tokio, cuando sufrió algunos problemas de salud mental que la hicieron retirar de cinco de las seis finales como parte del equipo de Estados Unidos.

En ese duro momento Owens demostró su apoyo, pese a la distancia, con una publicación en Instagram.

“Voy a viajar contigo a través de lo que sea, bebé”, escribió el atleta. “Tu fuerza y coraje no tienen comparación y me inspiras más y más todos los días SB (Simone Biles). Siempre fuiste mi campeona, bebé, y nunca lo olvides, te amo mucho y no puedo esperar a que vuelvas a casa y pueda ver esa hermosa sonrisa de nuevo. Sabes que siempre estoy aquí para ti, bebé”.

El apoyo ha sido mutuo, debido a que Biles lo ha acompañado a sus juegos de la NFL.

“Me encanta verlo jugar, porque tiene demasiada pasión”, dijo Biles a la revista People. “Trabaja tan duro para poder demostrar eso en el campo y eso es realmente emocionante”.

Pero lo que más valora es el apoyo emocional que ha recibido de Owens en sus problemas de salud mental.

“Siempre, siempre es muy útil y se asegura de que esté al tanto de mi terapia y todo eso”, indicó la gimnasta. “Es el mejor, porque también pasa por eso (como atleta), por lo que sabe exactamente cómo es en el proceso. Ha sido increíble tenerlo”.