La cara de Messi tras fallar el penal, Mbappé salvó la noche

París Saint Germain le pasó por encima al Real Madrid en un cotejo con sabor a final de la Champions League. El enfrentamiento puso a los franceses como favoritos y, afortunadamente, su máxima figura el francés Kyliam Mbappé salvó la noche (1-0).

Kyliam Mbappé fue claramente el gran protagonista del PSG. El campeón del mundo pudo derribar a la gran muralla belga Thibaut Courtois por lo que el cotejo terminó con una victoria por la mínima, lo que pondrá un sazón especial en el partido de vuelta en Madrid.

¡ATAJA COURTOIS! ¡FALLA LEO MESSI!



El guardameta merengue se lanza al lado izquierdo y ataja el disparo de Leo Messi, que no puede abrir el marcador y se mantiene el empate sin goles en el Parque de los Príncipes.

Sin embargo, uno de los hecho que dejó un sabor agridulce fue el fallo del penal de Lionel Messi. La Pulga tuvo la mejor oportunidad de la velada, pero el guardameta madridista atajó y se convirtió en el héroe.

#ChampionsLeague



Así le atajó Courtois el penal a Messi.



92 minutos. PSG y Real Madrid siguen sin sacarse ventajas

La cara del rosarino fue de decepción, sin duda no atraviesa su mejor época como futbolista. Aunque sus número no termina por decepcionar, ha marcado siete tantos en 16 cotejos, aunque los clásicos hat tricks no han hecho su aparición.

PSG gana al Real Madrid

Apenas tuvo un 36% de posesión el Real Madrid, esperando en su terreno de juego para enganchar sin éxito contragolpes. Defendió con intensidad el equipo de Carlo Ancelotti para llegar al descanso con un empate a cero, sin llegadas a la portería rival y un solo remate en la última acción del primer acto.

El verdadero héroe

Lo que parecía un cotejo que terminaría en empate, la estrella del fútbol Mbappé no perdonó y en una jugada de laboratorio marcó el único tanto y el de la victoria. La definición estupenda deja en la cuerda floja a los españoles.

El cotejo que definirá quién pasará a cuartos de final será el 09 de marzo a las 15:00. Aunque, Carlo Ancelotti no podrá contar con una de sus figuras: Casemiro (acumulación de tarjetas).