Independiente vs. Guaraní y Peñarol vs. Caracas, ‘semis’ de Libertadores Sub-20

El Guaraní paraguayo se clasificó el fin de semana para las semifinales de la Copa Libertadores sub’20, fase en la que se medirá este jueves 17 de febrero con el campeón de la pasada edición, Independiente del Valle.

En tanto que Peñarol y Caracas se medirán por el otro cupo al partido por el título.

Guaraní propinó una goleada por 4-1 a los chilenos de Universidad de Concepción en el cierre del Grupo C del torneo que se disputa en Quito.

El equipo paraguayo, que ocupaba el tercer puesto en la zona liderada por Orense y seguido por Newell’s Old Boys, sorprendió en la última jornada y dejó sin opciones a ecuatorianos y argentinos.

🇺🇾🎉 Hoy es el cumpleaños de @ECavaniOfficial y quien lo homenajea es Kiko Sagardia, delantero del @IDV_EC que festeja sus goles en la CONMEBOL #LibertadoresSub20 como su ídolo.



⚽️👏 ¡Felicitaciones a los delanteros uruguayos! ¡Inspiración de generación en generación! pic.twitter.com/Zu3TcB3hbs — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 14, 2022

En semifinales, Guaraní se enfrentará el próximo jueves 17 de febrero con el campeón de la pasada edición y líder invicto del Grupo A, Independiente del Valle.

Los uruguayos de Peñarol, que dominaron la llave B, chocarán con Caracas, que se clasificó a la ronda como mejor segundo de la fase de Grupos.

Guaraní vapuleó a la Universidad de Concepción con un doblete de Milciades Adorno, un tanto del capitán y una de las figuras del torneo, Matías Segovia, y otro de de Alcides Benítez.

Un autogol del defensa paraguayo René Rodríguez determinó el descuento del equipo chileno al filo del minuto 90.

En el primer partido del domingo 13 de febrero, Newell’s Old Boys venció por 3-1 a Orense, resultado que no le alcanzó para avanzar, ya que esperaba que Guaraní no ganara por más de tres goles a Universidad de Concepción.

⚽️ ¡@canteraurinegra e @IDV_EC jugarán la semifinal! Se viene un gran partido en Quito.



👌 #Guaraní e #IDV disputarão a semifinal! Vem aí um grande jogo em Quito. pic.twitter.com/yFHENjCGiy — CONMEBOL Libertadores Sub-20 (@LibertadoresU20) February 14, 2022

El equipo del argentino Joaquín Messi, que también luce el número 10 en su camiseta como el astro Lionel Messi, abrió la ruta del triunfo del Newell’s, pero Erick Plúas empató los ecuatorianos.

El goleador argentino Genaro Rossi puso a ganar a su equipo y Julián Contreras convirtió el tercero a 6 minutos del fin del tiempo reglamentario.

Orense perdió por expulsión de Bryan Quiñónez.Los ganadores de los partidos del próximo jueves 17 de febrero jugarán por el título el 20 de febrero.

Los goleadores al finalizar la fase de grupos son Oscar José Cruz (Peñarol) y Saúl Guarirapa (Caracas) con tres tantos cada uno.

La Copa Libertadores Sub’20, que celebra este año su quinta edición, ha sido conquistada por Universitario de Deportes en 2011, River Plate en 2012; Sao Paulo en 2016; Nacional en 2018 e Independiente del Valle en 2020.