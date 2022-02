Wayne Rooney reconoce que su alcoholismo pudo costarle la vida: “Mi miedo era matar a alguien o a mi mismo”

En la previa al estreno de su documental biográfico en la plataforma de streaming de Amazon Prime, el exfutbolista inglés Wayne Rooney recordó en la prensa inglesa parte de los pasajes más oscuros de su vida como jugador profesional, cuando su consumo de alcohol lo llevó a momentos en los que bien pudo haber muerto por sus excesos.

“Creo que, como dije antes, cometes errores, y yo lo hice. Y eso podría haber sido chicas, podría haber sido conducir bajo los efectos del alcohol, lo que he hecho. Podría haber estado matando a alguien (...) o bien, podrías suicidarte y ese es un mal lugar para estar, así que sabía que necesitaba ayuda. Sabía que tenía que conseguir esa ayuda para salvarme, pero también para salvar a mi familia”, señaló el actual entrenador del Derby County en una entrevista con Sally Nugent en BBC Breakfast, donde reconoció que si bien “sabía” que era necesario cambiar y buscar ayuda, en algún momento de carrera deportiva se sintió incapaz de hacerlo.

El gran temor de Rooney

“Luchaba con ello, pero era incapaz de recurrir por ayuda a mis compañeros”, afirmó el deportista, quien dio el paso hacia la rehabilitación porque “sabía que necesitaba ayuda, para salvarme pero también para salvar a mi familia”, dado que en su momento su alcoholismo lo llevó a ser un frecuente visitante de burdeles y bares, hechos que bien pudieron costarle su matrimonio.

“Coleen sabe que ha habido influencias en términos de porqué cometí un error. Y los términos no me refiero a personas, sino que me refiero a las consecuencias del alcohol en mi mal comportamiento”, aseguró.

Otro de los temas que abordó el entrenador fue su gusto por enfrentarse a golpes.

“Yo no era el niño más majo a esa edad. Hice algunas cosas que estaban mal y tuve muchas peleas cuando era más joven. A veces te golpean y eso no es agradable, pero solía disfrutarlo un poco”, relató.

“No diría que fui un matón, pero hubo cosas que no debí haber hecho y crucé la línea”, finalizó.