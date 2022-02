Jugador de la Premier League de Inglaterra golpea brutalmente a su gato

El defensor francés del West Ham United, Kurt Zouma, se encuentra en el ojo del huracán luego de que se difundiera un video donde patea y abofetea brutalmente a uno de sus gatos en reiteradas ocasiones. Ya se tomaron acciones ante este maltrato animal.

El video salió a la luz gracias al periódico británico The Sun, que destapó las acciones del jugador de 27 años donde en primera instancia le da una patada a su gato y después lo comienza a perseguir de manera agresiva por toda la casa, a manera de diversión.

También se ve al jugador persiguiendo al aterrorizado animal por la casa, lanzándole zapatos entre las risas y ánimos de su hermano Yoan. Al parecer había roto un jarrón y quería castigarlo de forma violenta.

Imágenes sensibles:

Disculpas de Kurt Zouma

“Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, del cual sinceramente me arrepiento”, dijo Zouma en un comunicado enviado a la opinión pública. “También quiero pedirle perdón a todo el que hay visto el vídeo. Los gatos están bien, sanos y salvos. Todos en la familia los queremos. Este comportamiento fue un hecho aislado y no pasará de nuevo”, finalizó.

Sin patrocinio y severas sanciones

Los primeros en reaccionar fue el club donde milita Zouma, el West Ham United, donde indicó que el jugador recibió la “mayor multa posible”, esto significa que deberá cancelar $342.000. Esto equivale a su quincena e indicaron que esta suma será donado a organizaciones que cuidan de los animales.

Por otro lado, su patrocinador, Adidas, decidió cancelar el contrato con el deportista. “Hemos cerrado nuestra investigación y podemos confirmar que Kurt Zouma ya no es un deportista con contrato con Adidas”, señaló la compañía en un correo electrónico.

Los gatos fueron rescatados

Tras la viralización del video, la organización británica para la prevención y protección del maltrato hacia los animales (RSPCA) rescató a los gatos y los acogió para realizarle exámenes y determinar su estado de salud.

Pese al repudio que causó en las redes sociales, su entrenador, David Moyes, lo alineó en el partido ante Watford, y durante su permanencia en la cancha fue silbado por los aficionados de ambos clubes.

Las leyes británicas contemplan hasta 5 años de prisión por maltrato animal en los peores casos.