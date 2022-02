Explosión Azul se jugará sin público informa COE Nacional

La Explosión Azul, noche donde Club Sport Emelec presentará su nueva indumentaria, su plantel y tendrá un partido amistoso ante Millonarios de Colombia se jugará sin público este miércoles 9 de febrero. Así lo indicó el COE Nacional, quien se acogió a las recomendaciones del Ministerio de Salud por reincidencia en exceso de aforo e incumplimiento de protocolos de bioseguridad en la final de la Liga Pro en diciembre de 2021.

“Al respecto y de acuerdo a las atribuciones y responsabilidades establecidas en el Manual del Comité de Operaciones de Emergencias, el COE Nacional al ser una instancia técnica de coordinación interinstitucional, y en el marco de las competencias de las instituciones que lo integran y tienen rectoría nacional, luego de conocer las novedades presentadas en el evento deportivo del partido Club Sport Emelec vs Independiente del Valle, desarrollado en el Estadio George Capwell, el día domingo 12 de diciembre de 2021, expusieron las siguientes observaciones”:, dice el documento y señala lo siguiente.

Por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias indicó:

a. No se cumplieron las recomendaciones expuestas en la reunión de coordinación previo desarrollo del partido EMELEC vs INDEPENDIENTE DEL VALLE;

b. No se evidenció la colocación de alcohol como elemento de bioseguridad al ingreso del estadio;

c. La mayoría de asistentes (hinchas) NO usaron mascarillas y no se evidenció el distanciamiento social;

d. No se difundieron las medidas de autoprotección y bioseguridad durante el encuentro deportivo; ni el procedimiento para la salida de los hinchas una vez finalizado el evento deportivo.

e. No se cumplieron los aforos permitidos por el COE Nacional (50%);

f. Se evidenció aglomeración de personas en dentro y fuera del estadio.

Por parte de la Intendencia General de Policía del Guayas:

a. No se cumplió desinfección a todo el público en los ingresos ni toma de temperatura a los asistentes;

b. No se cumplió el protocolo de venta de boletos y existió reventa de boletos;

c. No se cumplió el distanciamiento entre los asistentes al partido;

d. Se verificó uso de bengalas antes y durante el partido.

Por lo tanto el COE Nacional manifestó que el evento deportivo se juegue sin público. “Lo anterior lo sustenta en virtud de que ya existió una Resolución del COE Nacional del 26 de octubre por la que se dispuso que no se juegue con público en el Estadio Capwell y se solicitó correcciones al plan de seguridad; sin embargo, fue público y notorio que en el partido final nuevamente se verifican incumplimientos. Lo que evidencia la imposibilidad por parte de los organizadores de garantizar el control de aforo, medidas de bioseguridad y distanciamiento social”, agrega el documento.

Además, el COE solicita al Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias que se clasifique los eventos deportivos a desarrollarse en el Estadio Capwell como de Riesgo ALTO, mientras no exista un plan de seguridad, prevención y gestión de riesgos que garantice el efectivo control de aforo y a las medidas de bioseguridad.

La anterior semana el COE Nacional aprobó el 50% de aforo para la Explosión Azul y ya están agotados los boletos para la Tribuna San Martín. Se estimaba que unos 18.000 espectadores iban a asistir el miércoles en el estadio Capwell al evento denominado Explosión Azul.