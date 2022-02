¿Felipe Caicedo podría regresa a la Selección de Ecuador?

La Selección de Ecuador está, virtualmente, en Qatar 2022. El empate con Perú puso a la Tri en la zona de repechaje, aunque de darse resultados o alcanzar un empate o victoria los dirigidos por Alfaro pensarán ya en rivales para noviembre (mes de inicio del Mundial)

El empate con sabor a victoria conseguido en Lima provocó un conjunto de reacciones, entre estos el del mundialista Carlos Tenorio. Él no tuvo reparó en referirse a esta cuasi clasificación. Además, el Demoledor se refirió a la posibilidad que Felipe Caicedo vuelva a vestir la casaca de la tricolor.

Carlos Tenorio (Clive Mason/Getty Images)

Regreso de Felipao

Ante la carencia de goles por parte de los actuales delanteros de la Tri, varios fanáticos del fútbol se han preguntado si el actual refuerzo del Inter de Milán deberá volver a la Selección tras abandonarla en 2017.

“Si preguntas a los jugadores de la Selección si quieren que vuelva Felipe Caicedo, muchos pensarán que no. Él no ha compartido con ellos en este proceso. Si le preguntas a Estrada o Djorkaeff, ellos no querrán, porque quieren cuidar su lugar. Y estoy seguro que Gustavo Alfaro ya no piensa en él”, sentenció Tenorio.

Felipe Caicedo (Mattia Ozbot - Inter/Inter via Getty Images)

Estamos clasificados

Para el exdelantero de LDU, no estamos confirmados como clasificados a Qatar pero estamos en la lista con un punto y coma. “El optimismo de los ecuatorianos en cualquier rincón empuja muchísimo. Supimos hacer el gol y tuvimos tranquilidad”, expresó para Match Deportes.

Opinión pública sobre la FEF

“La opinión pública no puede ser primaria, y peor si son opiniones donde nadie tiene la verdad. No creo que el cuerpo técnico esté pensando en él. No es tan fácil, el Profe no sabe cómo va a entrar (Felipao) al grupo”, enfatizó Tenorio.

Para el atacante, muchos jugadores no estarían de acuerdo con el retorno de Caicedo ya que este último o ha formado parte del proceso y tampoco aportó para lograr el hito de la clasificación.