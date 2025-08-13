Quito Motors lanza su All New Ford Everest, un 4x4 que conquista Ecuador

Con el objetivo de fortalecer su presencia y contribuir a la reactivación del sector automotriz en Ecuador, Ford Quito Motors presentó oficialmente el All New Ford Everest, un nuevo 4x4 que se consolida como una oferta diferenciadora dentro de este segmento; por su gran performance que lo hace un todoterreno de verdad; mismo que responde a las nuevas exigencias de movilidad dentro de una industria que aporta cerca del 3% al PIB nacional y genera miles de empleos directos e indirectos.

Ecuador y Argentina fueron los primeros países en Sudamérica en introducir al mercado el All New Ford Everest, una decisión estratégica que ha demostrado ser un acierto. Su lanzamiento ha superado ampliamente las expectativas comerciales y de posicionamiento, consolidando al modelo como un éxito total en ambos países, gracias a su tecnología de última generación, alto desempeño y diseño robusto que responde a las nuevas exigencias del consumidor regional.

“Nuestra apuesta es ofrecer al mercado ecuatoriano vehículos de alto rendimiento, acompañados de un servicio posventa memorable que refleje nuestro compromiso con los clientes, quienes constantemente nos impulsan a traer al país lo mejor de la tecnología automotriz mundial”, afirmó Fernando Muñoz, gerente general de la compañía.

Durante la jornada, medios de comunicación, aliados e invitados especiales pusieron a prueba el desempeño del vehículo en un circuito extremo, diseñado para evidenciar la destreza y el performance del Ford Everest en condiciones desafiantes. Guiados por pilotos profesionales, los asistentes experimentaron de primera mano la firmeza y precisión que ofrece este 4x4, demostrando porque es el 4x4 que te lleva a cima.

La llegada del All New Ford Everest refuerza el posicionamiento de Ford Quito Motors como un protagonista en el segmento Mid Size SUV´s en Ecuador, impulsando además el fortalecimiento de su red comercial, la generación de empleo técnico calificado y el desarrollo del sector automotor en el país.