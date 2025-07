Martes Foodie: More amigos. More salidas. More comida

Entre la rutina del día a día, los martes suelen pasar desapercibidos. Pero ¿y si los se convierte en el mejor pretexto para reencontrarse, compartir y disfrutar más?

PUBLICIDAD

Con su campaña Martes More More More, Banco Internacional te invita a transformar un día común en una experiencia épica. Una propuesta para celebrar las amistades, la buena comida y el tiempo de calidad.

Un beneficio para saborear más

Todos los clientes de Banco Internacional con tarjetas Visa de crédito o débito acceden a un 30% de descuento en toda la carta, en restaurantes seleccionados a nivel nacional, sin menús restringidos ni condiciones. Elige lo que más te gusta, comparte platos, prueba nuevos sabores y vive una experiencia completa.

Martes con propósito

More de Banco Internacional está pensado para quienes valoran los momentos genuinos: una cena entre amigos, una charla que se alarga o un reencuentro inesperado. Desde un almuerzo hasta un after office, esta promoción conecta con quienes buscan experiencias reales, con estilo y sin complicaciones.

Variedad que se adapta a tu gusto

¿Eres de los que ama la cocina tradicional? ¿O prefieres sabores internacionales? Una lista variada de restaurantes que ofrecen opciones para todos los gustos: italiana, asiática, fusión y más. Todos con un ambiente ideal para compartir.

¿Aún no eres parte de Banco Internacional?

Esta es tu oportunidad. Abre tu cuenta en minutos desde su página web, solicita tu Visa Debit y comienza a disfrutar de beneficios diseñados para ti. Porque en Banco Internacional, MORE no es solo una palabra. Es una forma de vivir más y mejor.

Cada martes, una excusa deliciosa

Regálate una noche distinta, sal con tus amigos o rompe la rutina con un buen almuerzo. Cuando todo está pensado para que disfrutes sin preocupaciones, el sabor se convierte en el verdadero protagonista. Haz que tus semanas tengan más sabor y experiencias.

Con Martes More More More de Banco Internacional, cada martes es más: más momentos, más amigos, más experiencias, más de lo que realmente importa.

Descubre los restaurantes participantes en: www.bancointernacional.com.ec/promo-martes