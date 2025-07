Hyundai Tucson: más de 20 años de innovación, tecnología y confianza

Desde su lanzamiento, el Hyundai Tucson se ha convertido en un ícono de innovación, estilo y confiabilidad. Hoy, en su cuarta generación, este SUV regresa con un renovado facelift que combina lo mejor del diseño moderno con tecnología e innovación, reafirmando su posición como uno de los modelos más queridos del país.

PUBLICIDAD

Desde su primera generación en 2004, el Tucson ha conquistado caminos alrededor del mundo con más de 7 millones de unidades vendidas. Cada generación ha marcado un hito en la industria automotriz, y esta nueva versión no es la excepción.

Hyundai Tucson ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento y eficiencia (Cortesía)

El nuevo Tucson refleja la evolución constante de Hyundai, incorporando el lenguaje de diseño “Parametric Dynamics”, una propuesta estética audaz que integra líneas angulares, luces tipo alas de ángel en la parrilla y una silueta que impone.

El nuevo Tucson refleja la evolución constante de Hyundai (Cortesía)

El Tucson ofrece una experiencia de conducción superior con un interior totalmente renovado: pantallas de 12,3 pulgadas integradas en un tablero flotante, conectividad Wireless Apple Car Play y Android Auto, cargador inalámbrico, climatización bi-zona y techo panorámico. Todos estos elementos han sido pensados para brindar una sensación premium en cada trayecto.

Prestaciones: 12,3 pulgadas integradas en un tablero flotante, conectividad Wireless Apple Car Play y Android Auto (Cortesía)

Este modelo está disponible en versiones con motor 2.0L Smartstream con 154 HP y motor turbo híbrido 1.6L que genera 178 HP de potencia combinada, existe disponibilidad en versión manual y automática de 6 velocidades y 3 modos de conducción. Ya sea en ciudad o carretera, el Tucson ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento y eficiencia, adaptándose a las nuevas exigencias.

Equipado con el avanzado sistema Hyundai Smart Sense, en la versión Hybrid, integra tecnologías como frenado autónomo, asistencia en giros, control de crucero, 6 airbags, freno de parqueo electrónico, luces de curva y frenos de disco en las 4 llantas. Cada elemento ha sido diseñado para protegerte a ti y a los tuyos.

Su interior es más amplio que nunca, con una mejora significativa en el espacio para pasajeros y una capacidad de carga de 620 litros, ideal para personas que buscan comodidad en cada trayecto sin sacrificar estilo.

Hyundai Tucson: capacidad de carga de 620 litros (Cortesía)

El Hyundai Tucson, más que un SUV, es una declaración de innovación, diseño y compromiso con el futuro. Hyundai. Like Never Before.