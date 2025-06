Hyundai Creta, el más espacioso, más eficiente y con gran potencia

Un SUV compacto que combina amplio espacio interior, consumo eficiente de combustible y un motor confiable, ensamblado localmente para responder a las necesidades de nuestro consumidor.

El Hyundai Creta ofrece un desempeño eficiente y espacio para todos sus ocupantes:

Espacio interior líder en su segmento, con cabina cómoda y maletero amplio, pensado para familias y viajes largos.

Con un motor 1.5L eficiente, 6 airbags y un diseño moderno con faros LED, el Hyundai Creta refuerza el compromiso de la marca con la industria nacional. (Miguel Bustamante)

Consumo eficiente de combustible con un motor 1.5 L y 114 caballo de fuerza.

Transmisión manual de 6 velocidades brindando desempeño eficiente y respuesta ágil tanto en ciudad como en carretera.

Seguridad avanzada, con 6 airbags, control electrónico de estabilidad (ESC), asistencia de arranque en pendiente (HAC) y una estructura reforzada de acero de alta resistencia, diseñada para máxima protección en impactos.

Diseño con faros LED y tecnología interior que incluye pantalla táctil compatible con Apple Car Play y Android Auto para una experiencia de conectividad total.

Con Creta, Hyundai refuerza su compromiso con la industria nacional al ensamblarlo localmente y adaptarlo a las necesidades de los ecuatorianos. Esta apuesta combina calidad global con producción local, brindando un SUV accesible, seguro y eficiente para todos los caminos del país.

Hyundai está haciendo las cosas Like Never Before: innovando en diseño, tecnología y servicio para ofrecer vehículos que no solo cumplan expectativas, sino que las superen. Visítanos en nuestros concesionarios a nivel nacional y conoce tu nuevo Hyundai Creta