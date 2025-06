Paradais DDB: la agencia más creativa del Ecuador por cuarto año consecutivo

Paradais DDB ha sido reconocida, por cuarto año consecutivo como la mejor agencia creativa del Ecuador, de acuerdo con el Ranking Crema, elaborado anualmente por Adlatina, medio especializado en publicidad y marketing de Iberoamérica.

PUBLICIDAD

Además, en la edición de este año, la agencia logró consolidar su proyección internacional al posicionarse entre las 15 mejores agencias de toda Latinoamérica, un hecho que refuerza su liderazgo creativo no solo a nivel nacional, sino también regional.

¿Qué mide el Ranking Crema?

El Ranking Crema de Adlatina es una de las principales referencias en la industria publicitaria iberoamericana. Evalúa el rendimiento de las agencias mediante un sistema de puntuación basado en los resultados obtenidos en los principales festivales de creatividad y efectividad publicitaria del mundo.

Entre los certámenes considerados se encuentran:

Cannes Lions

D&AD Awards

One Show

Clio Awards

Effie (Global, LATAM y Ecuador)

FIAP

El Ojo de Iberoamérica

Premios Cóndor (principal galardón nacional)

Reconocimiento internacional

Durante el último año, Paradais DDB se convirtió en la primera agencia ecuatoriana en ganar un Gran Effie LATAM, así como un Gran Effie en los Effie Global Best of the Best, un hito histórico para la industria creativa del país.

“Este reconocimiento no es casualidad. Es el reflejo de años de trabajo incansable, de consistencia y de un equipo que no deja de creer en la creatividad como motor de impacto real en los negocios”, señaló Ricardo Medina, COO de Paradais DDB.

La agencia también sumó reconocimientos en Cannes Lions, One Show, D&AD y Clio Awards, y fue la más premiada en los Effie Ecuador 2024, consolidando así su posición de liderazgo en efectividad creativa.

“Nada de esto sería posible sin el talento, la pasión y la entrega de cada persona que forma parte de Paradais. Pero también hay que reconocer a nuestros clientes, que confían, arriesgan y empujan con nosotros para elevar el nivel de la publicidad ecuatoriana”, agregó Agustín Febres-Cordero, Presidente Creativo de la agencia.

Liderazgo nacional y proyección internacional

Con este nuevo logro, Paradais DDB reafirma su posición como referente de la creatividad publicitaria en Ecuador y continúa impulsando el talento local hacia el escenario internacional.

PUBLICIDAD

En el ranking nacional publicado por Adlatina, las diez agencias más destacadas de Ecuador incluyeron, además de Paradais DDB, a Maruri, BBA, MullenLowe Delta, entre otras.