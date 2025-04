Bacillus clausii: el probiótico que protege el intestino y potencia el tratamiento con antibióticos

La microbiota intestinal juega un papel clave en la salud y el bienestar general. Así lo han demostrado las últimas investigaciones sobre el tema, cuyos principales hallazgos fueron compartidos en una Masterclass impartida por el reconocido Dr. Francisco Guarner, gastroenterólogo e investigador español.

El científico fue invitado a Quito para compartir su conocimiento ante más de 150 médicos ecuatorianos, gracias a Opella y su marca Enterogermina®.

Qué es la microbiota, cómo benefician la salud humana y cómo influyen en nuestro día a día, fueron los temas conversados con el especialista.

¿Qué es la microbiota y por qué en los últimos años la ciencia ha dado mucha relevancia a estos estudios?

La microbiota es un conjunto de microorganismos que favorecen la salud general del organismo, ya que desempeña roles esenciales: regulan la digestión, fortalecen el sistema inmunológico, influyen en la salud mental, modulan el metabolismo y pueden incluso impactar el peso corporal.

En las últimas dos décadas, el estudio de la microbiota intestinal ha tenido avances científicos muy importantes. Uno de ellos, es que influye de manera significativa en el sistema inmunitario, con más resultados en edad infantil y en personas de la tercera edad.

Dentro de este conjunto de microorganismos se encuentran los probióticos, microorganismos vivos, que en las cantidades adecuadas, ayudan a reequilibrar la microbiota intestinal.

El estudio de la microbiota intestinal ha tenido avances científicos muy importantes (Envato)

El probiótico bacillus clausi es uno de los más reconocidos dado los beneficios demostrados en estudios científicos, ¿qué las diferencia de otros?

Efectivamente, el Bacillus clausii es uno de los probióticos más conocidos en el mercado. Cuatro cepas de bacillus clausi se aislaron en Italia y se empezaron a utilizar para tratar la diarrea y disminuir los efectos secundarios de los antibióticos. Gracias a los estudios científicos realizados, están muy bien caracterizadas, se conocen sus propiedades y todo su genoma.

De ello, se desprende que estas cepas específicas de bacillus clausii han demostrado ser un coadyuvante eficaz en el tratamiento con antibióticos, minimizando los efectos adversos y contribuyendo a la adherencia al tratamiento, ya que el 100% de sus esporas lleguen vivas al intestino, donde se multiplican y cumplen su función restauradora.

Además, se ha evidenciado una alta capacidad para resistir el jugo gástrico y colonizar temporalmente el intestino, garantizando que se restaure la microbiota intestinal de manera efectiva y prolongada.

Sin embargo, en el mercado existen productos que afirman contener bacillus clausii, pero no todas las marcas cuentan con la misma validación científica, lo cual puede representar un riesgo, ya que sus microorganismos no han sido debidamente testados y podrían no ofrecer los mismos beneficios que la fórmula original.

Para evitar esto, ¿qué consideración importante debe tener el paciente?

La automedicación y la auto-evaluación de los síntomas suele llevar a errores. Incluso, los mismos médicos recurrimos a otro para buscar un diágnóstico y tratamiento adecuado, porque es importante optar por productos con respaldo científico para que el cuidado de la salud intestinal y general está en buenas manos.