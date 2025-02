Siemens Healthineers continúa desarrollando tecnología para salvar vidas

En la reciente RSNA, Siemens Healthineers presentó su escaner de tomografía computarizada por conteo de fotones. Una innovación después de 18 años de investigación, que asegura una mejor resolución para percibir patologías que antes no eran identificadas con facilidad

La compañía alemana Siemens Healthineers presentó, en el reciente Radiology Society of América (RSNA) en Chicago – Illinois, celebrado a fines de 2024, avances tecnológicos que permiten tener mayor precisión en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, sin necesidad de recurrir a métodos invasivos y costosos para las personas.

Según Siemens Healthineers, el 50% del planeta no tiene acceso a la resonancia magnética, método que ha demostrado jugar un papel fundamental en la lucha contra las enfermedades más prevalentes del mundo, básicamente por costos y por la complejidad que representa implementar escáneres de RM convencionales.

En ese marco, y como una solución innovadora, su nuevo escáner MAGNETOM Flow requiere menos litros de helio (que es un componente tóxico) para enfriarse y no necesita tuberías de enfriamiento, lo que lo convierte en un sistema más compacto que no requiere una infraestructura compleja como la que estábamos acostumbrados con equipos de generaciones anteriores, lo que hace que pueda ser instalado en lugares como un contenedor, un centro comercial, un segundo piso, etc.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. 10 millones de personas mueren cada año por esta enfermedad y el compromiso de empresas como Siemens Healthineers repercuten directamente en la disminución de las tasas de mortalidad y en la calidad de vida de los pacientes.

UNA VISIÓN INTEGRAL

Según Ekaterina Podnebesnova (Directora General de Grupo de Países para Siemens Healthineers Argentina, Chile y Uruguay) trabajar en el desarrollo de nuevas tecnologías les permite tener una mirada más integral del paciente y acompañarlo a lo largo de su vida desde la prevención hasta el tratamiento. “Hoy ya hablamos de medicina de precisión, donde vamos descubriendo lo que tiene el cuerpo humano… y lo que buscamos es ser cada vez más asertivos, tener un diagnóstico más preciso y por lo tanto tener un tratamiento enfocado en lo que tiene el paciente para incrementar su supervivencia”, sostiene.

“Si miramos lo que sucede con las enfermedades que son principales causas de muerte, como un ACV (Accidente Cardio Vascular), la vida depende de los minutos y de qué tan rápido se recibe el tratamiento; para esto mostramos en este encuentro (RSNA de Chicago) cómo llevar tomografía desde la ambulancia para asistir más efectivamente al paciente, sin haber llegado aún al hospital”, añadió.

Podnebesnova, quien fue parte de la comitiva de Siemens Healthineers en Chicago, agrega que lo mismo sucede con el cáncer, entre más temprano se tenga un diagnóstico, si se detectan con programas de prevención, lesiones en su fase inicial, la sobrevivencia se aumenta en doble dígito.

“Lo que estamos haciendo es transformar la medicina curativa en preventiva y nuestra invitación es a los prestadores de salud y empresas seguradoras para unirse a esta toma de conciencia. No en todos los países existe un incentivo para mantener a nuestra población sana; muchas veces es al revés, la inversión está en la medicina curativa y no en la preventiva”, afirmó.

Exámenes preventivos Siemens Healthiners incorpora IA en su tecnología. (Cortesía)

UN GRAN PROPÓSITO GLOBAL ATADO A LA IA

Según Francisco Vélez (Director General de Grupo de Países para Siemens Healthineers Colombia, Ecuador y Perú) la compañía innova en avances para la salud, para todos y en todas partes, de manera sostenible. En cada uno de los países donde tiene presencia, se trabaja articuladamente con todos los sectores de salud, entre ellos, con los Gobiernos, con la empresa privada, a través de alianzas público-privadas, con el fin de llevar tecnología a estos territorios.

“Por ejemplo, nuestros equipos de resonancia magnética vienen apoyados por IA (Inteligencia Artificial) y hay un sistema que llamamos BioMatrix que se ajusta automáticamente a las condiciones del paciente. Lo que se busca es que los exámenes sean más precisos y acordes a la bioversidad del paciente, evitando repetir el examen, lo que conlleva a más costos para el sistema de salud y más desplazamientos para el paciente”, explica Vélez.

“En ese sentido, incorporar herramientas con IA ha permitido entrenar médicos que aún no son experimentados para resolver y atender casos con protocolos correctos. Ayuda a estructurar informes que, tal vez un médico no recuerda al pie de la letra. Le permite detectar con precisión las partes del cuerpo dentro de un barrido, etc. Esto ayuda a que los médicos optimicen sus tiempos y disminuya su carga de trabajo”, puntualiza.

Lo más importante, resalta Vélez, “es el tema de la precisión de los exámenes, evitar los falsos negativos (como en el caso de las mamografías) y todo lo que traiga IA, que apoye a quien lee las imágenes, evita todos los problemas que pueden venir después. Nosotros hablamos mucho de la medicina de precisión que, con herramientas de IA, ayuda a médicos, al cuerpo asistencial, a radiólogos, a leer resultados de una mejor manera y seguramente se van a poder salvar muchas vidas”.

Escáner MAGNETOM Flow Mayor precisión en el diagnóstico de diversas enfermedades. (Cortesía)

LIDERAZGO EN INNOVACIÓN

Lissete Mathey (Directora General Siemens Healthineers Perú) nos habla de cómo estamos transformando la medicina con innovación. Ella nos dice que “en Siemens Healthineers hemos marcado un hito en la historia médica al ser la primera compañía en contar con una tomografía computarizada (TC) por conteo de fotones. Después de 18 años de investigación, logramos desarrollar esta tecnología revolucionaria que asegura una resolución superior para identificar patologías que antes eran difíciles de detectar.

Este avance soluciona retos que teníamos con la TC convencional, como identificar y caracterizar pequeñas lesiones. Ahora, es posible escanear pacientes a cualquier ritmo cardíaco, proporcionando información más amplia y detallada. Por ejemplo, ahora podemos obtener una visión clara del corazón y la aorta, algo que no era factible con los detectores tradicionales.

Los 3 directores coinciden en que un cáncer detectado en una etapa temprana es tratable. Detectarlo ahora o en un año no es lo mismo, es cuestión de vida o muerte.