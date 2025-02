Clínica SOM introduce innovadora técnica MEGA de endoscopia bariátrica en Ecuador

Ecuador se posiciona como el epicentro de la endoscopia bariátrica con la llegada de MEGA, una técnica revolucionaria que se realizará por primera vez en Latinoamérica en la Clínica SOM de Quito, a partir del 10 de febrero.

Este procedimiento, diseñado para combatir la obesidad, se caracteriza por su capacidad de reducir el tamaño del estómago entre un 70% y un 80%, logrando que los pacientes sientan saciedad con menores cantidades de alimentos, todo sin necesidad de incisiones ni cortes. Este procedimiento mínimamente invasivo promete ofrecer una solución duradera y segura para aquellos que luchan contra el sobrepeso, sin necesidad de cirugía, con resultados que pueden perdurar hasta 5 años o más.

La técnica MEGA en el mundo

La técnica MEGA surgió gracias al trabajo pionero del Dr. Román Turró, del Centro Médico Teknon en Barcelona, quien desarrolló el procedimiento con el objetivo de ofrecer una alternativa menos invasiva que las opciones quirúrgicas tradicionales, como la manga gástrica. Desde su creación, esta técnica ha estado disponible para pacientes seleccionados, quienes buscan una solución efectiva a largo plazo para la obesidad severa.

Los pacientes aptos para este procedimiento son aquellos que padecen de obesidad y que no han obtenido resultados satisfactorios con métodos convencionales de pérdida de peso. MEGA es una opción para quienes no desean o no pueden someterse a una cirugía invasiva. Es particularmente adecuada para personas con un índice de masa corporal (IMC) elevado y que buscan una solución duradera para controlar su peso.

“La endoscopia bariátrica tiene mucha importancia en el margen de pacientes que conllevan la obesidad entre dieta y ejercicio hasta la cirugía, donde se ubica el mayor número de población”, explicó el Dr. Turró.

Conferencia de prensa para presentar técnica MEGA (endoscopía bariátrica) en Ecuador Dr. Jonathan Jerez, representante de la Clínica SOM; Dr. Manoel Galvão, reconocido como uno de los líderes más influyentes en endoscopia bariátrica a nivel global; Dr. David Cabrera, representante de la Clínica SOM; y Dr. Román Turró, del Centro Médico Teknon en Barcelona, España. (Jhener Valencia)

¿En qué consiste?

Una de las principales diferencias entre MEGA y la manga gástrica endoscópica es la durabilidad del procedimiento. Mientras que la manga gástrica endoscópica puede tener efectos más temporales, MEGA promete una durabilidad de 5 años o más, lo que representa una ventaja significativa. Además, MEGA es un procedimiento ambulatorio rápido, que toma entre 15 y 20 minutos y no requiere hospitalización, lo que lo convierte en una opción conveniente y menos invasiva.

¿Cómo se realiza este procedimiento?

El Dr. Jonathan Jerez, representante de la Clínica SOM, destacó que la técnica MEGA de endoscopía bariátrica consiste en ingresar un tubo por la boca, por donde ingresará la cámara y tres accesorios que permitirán desarrollar pliegues al interior del estómago para reducir su capacidad. La recuperación del paciente tarda de 3 a 4 horas y no necesita hospitalización.

“Lo importante de MEGA es que no se altera la fisionomía del estómago, es decir, no se afecta su capacidad de absorción de nutrientes (hierro, ácido fólico y vitamina B12), y no existe relación con reflujo gastroesofágico, por lo que este este procedimiento se ha catalogado como exitoso, seguro y cumple el objetivo de llegar a perder peso de forma saludable”, destacó Jerez.

Con la implementación de MEGA, la Clínica SOM no solo se convierte en un referente en la región. Sus especialistas, el Dr. Jonathan Jerez y el Dr. David Cabrera, son los únicos certificados en el país en este método, por lo que serán anfitriones de más especialistas de la región que busquen certificarse en este innovador procedimiento.

Con el desarrollo de la técnica MEGA en el país, no solo se ofrece una opción más avanzada y menos invasiva para el tratamiento de la obesidad, sino que transforma el panorama de la medicina bariátrica en Ecuador.