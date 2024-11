¿Cómo funcionan los productos de tabaco calentado, cigarrillos electrónicos y otras alternativas sin humo?

Hablar de alternativas sin humo para los adultos que deciden seguir fumando, pese a estar informados sobre los efectos nocivos de hacerlo, ha tomado relevancia en los últimos años.

El principio científico basado en el concepto de reducción de riesgo y daños de esta innovación consiste en que, aquellos productos sin humo, científicamente probados representan una mejor alternativa – menos riesgosa – para adultos fumadores.

Esta característica, entre muchas otras diferencian a los productos libres de humo de los cigarrillos comunes que al combustionar o quemarse desprenden más de seis mil sustancias químicas, de las cuales 100 han sido calificadas como nocivas o potencialmente nocivas por las autoridades de salud pública.

Investigación Científicos en la búsqueda de innovación bajo el concepto de reducción de riesgo y daños. (Cortesía)

¿Cuáles son las alternativas?

Entre las alternativas sin humo, se pueden mencionar a los productos de tabaco calentado, cigarrillos electrónicos y bolsas de nicotina.

Los productos de tabaco calentado son dispositivos que calientan tabaco real a temperaturas controladas, el cual contiene nicotina y en lugar de liberar humo, libera un aerosol. De este modo, se evita quemar el tabaco.

Estos dispositivos son electrónicos y portátiles e incluyen controles de temperatura. La temperatura exacta a la que se calienta la hoja del tabaco varía de un producto a otro, pero evitan alcanzar temperaturas lo suficientemente altas como para que el tabaco se queme, como ocurre con un cigarrillo común.

En otras palabras, la persona que utiliza un producto de tabaco calentado inhala este aerosol, y no humo como en el caso de los cigarrillos comunes.

Esta es una diferencia crucial. Además, proporcionan un sabor y una experiencia sensorial similar, y reflejan algunos de los aspectos rituales y conductuales de fumar, pero no emiten humo.

Entre las alternativas sin humo destacan también los cigarrillos electrónicos. Estos dispositivos funcionan mediante el calentamiento de un líquido que contiene nicotina, generando un aerosol que los usuarios inhalan. Por otro lado, los Snus son bolsas que contienen nicotina y se consumen por vía oral, colocándolas entre el labio superior y la encía. A diferencia de los cigarrillos tradicionales, no hay combustión, lo que reduce significativamente la emisión de sustancias químicas nocivas.

No están exentos de riesgo

Quienes deciden no dejar de fumar tal vez deseen explorar alternativas que no producen humo y pueden reducir los niveles de sustancias químicas nocivas en comparación con los cigarrillos. Sin embargo, cabe recalcar que estos dispositivos o productos no están exentos de riesgos y entregan o contienen nicotina, que es adictiva.

Conocer los hechos, de seguro, ayudará a las personas a tomar decisiones informadas con respecto a su salud.

