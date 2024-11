Venta de cigarrillos en Ecuador se bloqueó por 24 horas el 21 de noviembre de 2024

Si bien la mejor decisión que puede tomar un adulto fumador es dejar por completo el consumo de tabaco y nicotina, la realidad es que muchos no lo hacen. Gracias al avance de la ciencia y la tecnología, hoy existen alternativas libres de humo que son una mejor opción que continuar con el cigarrillo.

PUBLICIDAD

El 21 de noviembre de 2024, muchos fumadores adultos en Ecuador se sorprendieron al llegar a tiendas de conveniencia en donde en lugar de encontrar la venta normal de cigarrillos, se han topado con una cinta amarilla que lleva la imponente frase “Ecuador Libre de Humo”.

La idea de detener la venta de cigarrillos se mantendrá vigente durante un día en las principales tiendas Listo, Bodegón, Taberna y Altoque en los principales corredores de consumo de cigarrillo en Quito, Guayaquil y Cuenca.

“Ecuador Libre de Humo” es una iniciativa de Itabsa, afiliada de Philip Morris International en Ecuador, que en busca de un futuro libre de humo y de dejar de vender cigarrillos lo antes posible en muchos países, busca dar visibilidad a adultos fumadores de la existencia de opciones de consumo libres de humo como dispositivos de calentamiento de tabaco y cigarrillos electrónicos, que representan una mejor alternativa que continuar fumando.

Hace algunos años Philip Morris International tomó una decisión disruptiva que ha sido explícita desde el más alto nivel de la organización y consiste en dejar de vender cigarrillos lo antes posible en muchos países. Esta decisión histórica ha dado pasos significativos a través de la investigación y la ciencia que han creado productos libres de humo que representan una mejor alternativa que continuar fumando.

El mensaje de la compañía es claro: Si no fumas, no empieces. Si fumas, déjalo y si no lo haces, cámbiate a una alternativa libre de humo.