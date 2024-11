Güitig cumple 115 años de historia, orgullo ecuatoriano desde el corazón del Cotopaxi

Desde sus inicios en 1909, la marca ecuatoriana ha buscado rescatar la esencia de sus burbujas naturales que emergen de lo profundo del volcán Cotopaxi. La combinación de una fuente virgen remota y la composición natural, hacen que Güitig sea realmente única y forme parte del 1% de aguas naturales del mundo.

Güitig comenzó su viaje gracias a Virginia Klinger, quien descubrió en las fuentes de Machachi, un agua beneficiosa para la salud, similar a las que conoció en Francia a mediados del siglo XIX. Desde sus inicios, se consideraba que beber Güitig aportaba diferentes beneficios como alivio de afecciones, especialmente aquellas de origen hepático, estomacal o nervioso.

Güitig celebra 115 años.

A lo largo de los años la marca ha trabajado por cumplir su compromiso con la calidad e innovación, expandiendo su presencia en territorio nacional e internacional, en este momento Güitig se encuentra en Panamá, Guatemala, Estados Unidos, entre otros. Su distintivo sabor y composición burbujeante ha acompañado a cuatro generaciones de consumidores, manteniéndose como la opción preferida de quiénes buscan una bebida refrescante 100% natural.

Premios internacionales

Durante este periodo la marca ecuatoriana ha sido galardonada año tras año con premios internacionales que avalan su calidad y sabor. Entre sus logros más destacados, ha recibido ocho premios en la categoría de Taste Award otorgado por The Fine Water Society, ocho premios en la categoría de Quality Award por Monde Selection, y cuatro premios en la categoría de Superior Taste Award otorgado por The International Taste and Quality Institute, certificando la excepcional calidad de Güitig y refuerzan su posición como la mejor agua fina.

“Celebrar 115 años es un orgullo que compartimos con los ecuatorianos. Nuestra agua mineral no solo es sinónimo de frescura, sino de tradición, calidad y la promesa de una experiencia auténtica, directa de la naturaleza a cada hogar. Güitig es parte de nuestra historia y nos enorgullece ser una marca 100% ecuatoriana” mencionó Paola Andrade, Jefe de Marca de Güitig en Tesalia CBC.

Güitig continúa reafirmando su compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad, manteniéndose fiel a su esencia natural que se originan geográficamente en Machachi hacia los hogares ecuatorianos. Su viaje continúa brindando frescura y una experiencia incomparable a cada consumidor.